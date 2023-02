Tochter über Jahre sexuell missbraucht: Vater aus Auenwald vor Gericht

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs seiner Tochter muss sich ein 60-jähriger Mann vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Der Mann hat bereits gestanden, sich vor vielen Jahren in Auenwald an der heute 20-Jährigen vergangen zu haben, die damals noch in den Kindergarten ging.

Die Anklage der Stuttgarter Staatsanwaltschaft gegen den heute 60-jährigen Vater lautet auf fünffachen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen. Zur Tatzeit zwischen den Jahren 2005 und 2009 habe der Vater sein leibliches Kind vom Kindergarten abgeholt und dann im Elternschlafzimmer beim Mittagsschlaf beischlafähnliche Handlungen an diesem vorgenommen. Damals sei das Mädchen zwischen drei und sechs Jahre alt gewesen.

Tochter muss nicht aussagen

Der Verteidiger des Angeklagten aus Kaisersbach regte vor Gericht ein Verständigungsgespräch an, bei dem sich die Prozessbeteiligten gegen ein vollumfängliches Geständnis von zwei der fünf Einzeltaten auf einen Strafkorridor von einem Jahr und drei Monaten bis zu einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung einigten. Vorausgesetzt, drei der fünf Einzeltaten können eingestellt werden und es kommt ein erfolgreicher Täter-Opfer-Ausgleich zustande.

Bei der zweiten Strafkammer unter Vorsitz von Richter Matthias Merz fiel die Verständigung hinter verschlossenen Türen vor allem deshalb auf fruchtbaren Boden, weil der Tochter und der Ex-Frau des Beschuldigten Zeugenaussagen erspart bleiben, die sie sehr belastet hätten. Auch auf ein Glaubwürdigkeitsgutachten über die Tochter, welche vor Gericht durch den Waiblinger Rechtsanwalt Marko Becker als Nebenklägerin vertreten ist, kann die Kammer verzichten.

15.000 Euro Schmerzensgeld

In der Überlegung, bis zur Fortsetzung des Prozesses am Dienstag, 28. Februar, mit Zeugen von der Waiblinger Polizei ist noch, ob die Zahlung von 15.000 Euro Schmerzensgeld, auf welches sich die Parteien bereits geeinigt haben, als Bewährungsauflage verhängt wird.

Zu den Tatvorwürfen befragt, ließ der Angeschuldigte eine Erklärung seines Verteidigers Jens Rabe aus Waiblingen abgeben und bestätigte mit einem Kopfnicken, dass diese Erklärung auch seine eigene Einlassung zur Sache sei. Über den Menschen, den die zur Kammer gehörenden vier Richter vor sich sitzen haben, gab der Verteidiger ein „grobes Bild“ ab. Die Ehe seines in geordneten Verhältnissen aufgewachsenen, berufstätigen Mandanten sei im Jahr 2017 geschieden worden, dieser könne kostenfrei wohnen, habe jedoch noch etwa 60.000 Euro Schulden bei seinem Vater. Krankheiten seien keine bekannt.