Innerhalb einer Woche sind zwei Fußgänger/-innen bei Unfällen im Rems-Murr-Kreis tödlich verletzt worden. Ein 61-jähriger Mann starb am Freitagabend, nachdem ein 87-jähriger Fahrer eines Daewoo ihn in Backnang mit seinem Wagen erfasst hatte. Der Fußgänger hatte die Etzwiesenstraße im Bereich der Einmündung zur Schlachthofstraße überqueren wollen. Der Autofahrer war in Richtung Bahnhof unterwegs gewesen und hatte laut Polizei den querenden Fußgänger übersehen. Ein Notarzt versorgte den