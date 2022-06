Top-Referenten bei Vortragsreihe "ZVW Wissen": Tickets zum halben Preis buchbar

Sechs Vortragsabende rund um Themen, die die Zuhörer voranbringen – das ist ZVW Wissen. Die prominenten Referenten sprechen über Themen, die die Persönlichkeitsentwicklung fördern und dabei helfen, sich erfolgreich für die Zukunft aufzustellen - in 90-minütigen, unterhaltsamen Wissensabenden. Wer am Freitag, 24. Juni, ein Ticket bestellt, kann sich mit dem Preisvorteilscode „Mittsommer“ ein Ticket zum halben Preis sichern. Die erste Veranstaltung der Vortragsreihe hat im Mai bereits stattgefunden. Für fünf weitere Vortragsabende gibt es noch Tickets.

Am 29. Juni spricht Sabine Hübner über „Die Macht der Empathie“. Die Unternehmerin und Service-Expertin erklärt, warum Empathie in Verbindung mit Freundlichkeit eine umwerfende Wirkung hat. Auch in schwierigen Situationen könne man mit dieser Kombination die Menschen erreichen, positiv beeinflussen und so zu den passenden Lösungen kommen, sagt die Expertin für Servicequalität und -kultur. Das verbessere sowohl die Zusammenarbeit in Teams unter Kollegen als auch den Umgang mit Kunden. Sabine Hübner wurde als Rednerin bereits mehrfach ausgezeichnet.

„Das Gehirn im Alltagsstress“ ist Thema des Wissensabends am 20. Juli. Prof. Dr. Volker Busch nimmt das Publikum mit in die Welt von Geist und Gehirn und zeigt in seinem humorvollen Vortrag Möglichkeiten auf, wie man klug mit Multitasking und Reizflut umgeht. Ein Vortrag für alle, die ständig online sind. Beruflicher und privater Alltag seien sehr komplex, was zu Daueranspannung führen und damit negative Auswirkungen auf das seelische Gleichgewicht und die Arbeitsleistung haben könne, sagt der Neurowissenschaftler und Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie und gibt konkrete Tipps, wie das Gehirn in dynamischen Zeiten gesund und leistungsstark bleibt.

Mit Worten begeistern und schlagfertig werden

Rhetorikspezialist René Borbonus kommt am 28. September nach Waiblingen. Redegewandtheit und Eloquenz sind für ihn Ressourcen, die jeder Mensch in sich entdecken kann. In seinem Vortrag zeigt er auf, wie man Menschen von der ersten Sekunde an fesseln und mit Worten begeistern kann. „Wenn Menschen gute Ideen, gute Gründe, eine gute Mission haben, dann sollen sie gehört werden“, ist das Credo von René Borbonus. Außerdem nimmt er am ZVW-Wissensabend in den Blick, wie man mit Kritik und Einwänden souverän umgeht.

„Optimismus? Realismus?“ ist das Thema am 19. Oktober. Prof. Dr. Jens Weidner lehrt Kriminologie und Sozialisationstheorie und untersucht seit zwei Jahrzehnten Machtspiele im Business. Der Management-Trainer spricht in Waiblingen darüber, was die richtige Dosis aus Optimismus und Realismus für erfolgreiche Unternehmen ist. Er erklärt, was „Best-of-Optimismus“ ist und warum dieser die einzige von vier Optimismus-Varianten ist, die wirklich tauglich ist.

René Borbonus © privat

Christian Lindemann spricht am letzten Abend der Veranstaltungsreihe, 16. November, über das Thema Schlagfertigkeit. Der Showexperte und Cirque-du-Soleil-Star gibt in seinen Vorträgen seine Erfahrungen aus dem Showbusiness weiter, um seinen Zuhörern Souveränität und Selbstvertrauen zu vermitteln. Er zeigt in seinem Vortrag „Benzinkanister oder Feuerlöscher“ auf, wie man schlagfertig wird, und gibt dem Publikum sofort anwendbare Tipps dafür.

Tickets zum halben Preis buchen

Der Zeitungsverlag Waiblingen präsentiert mit der Kreissparkasse Waiblingen und in Zusammenarbeit mit der Veranstaltungsagentur Sprecherhaus erstmals eine 6-teilige hybride Vortragsreihe.

Veranstaltungsort ist die Kreissparkasse Waiblingen, Alter Postplatz 8 in Waiblingen. Alle Vortragsabende finden von 19.30 bis 21 Uhr statt (Einlass ab 19 Uhr). Tickets können unter 02561 97 92 888 oder unter www.sprecherhaus-shop.de gebucht werden. Ein Ticket kostet regulär 69 Euro (Präsenzteilnahme) und 59 Euro (Onlineteilnahme). Für Abonnenten der Zeitung und Kunden der Sparkasse sind es 59 bzw. 49 Euro. Nur am Freitag, 24. Juni, bis Mitternacht können Tickets zum halben Preis gebucht werden, und zwar per E-Mail an info@sprecherhaus.de unter Angabe des Codes „Mittsommer“.