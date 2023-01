Toter aus Berglen-Öschelbronn: Polizei ermittelt zu Hintergründen

Traurige Gewissheit im Fall des Vermissten aus Berglen: Der 64 Jahre alte Mann wurde am Samstag, 28. Januar, tot aufgefunden. Der Mann war zuletzt am 2. Januar gesehen worden. Mit einer Fahndung öffentlich gesucht wurde er seit dem 16. Januar.

Am Sonntagmittag wurde bekannt, dass die Identität des Toten geklärt ist

Am Waldrand bei Öschelbronn, einem Berglener Teilort östlich von Bürg, hat die Polizei am Samstag, 28. Januar, einen Toten gefunden. Die Polizei ermittelte bis in die Dunkelheit hinein und arbeitete auch am Sonntag, 29. Januar, weiter. Bis Sonntagvormittag war nicht klar, wer der Tote war – zumindest wurde von der Polizei keine Information öffentlich bekanntgegeben. Erst kurz nach 12 Uhr schickte die Polizei eine Pressemitteilung: „Die Identität des Toten wurde zwischenzeitlich geklärt.“

Die Polizei hatte sich beim ersten Bekanntwerden der Vorkommnisse am Samstagabend und der damit zusammenhängenden Ermittlungen weder zum ungefähren Alter noch zur Bekleidung oder zur Auffindesituation des Toten geäußert. Auch jetzt heißt es nur: „Die Ermittlungen dauern an.“ Zur Klärung der Todesart würden, so die Mitteilung der Polizei, „kriminalpolizeiliche Todesfallermittlungen“ eingeleitet. Das heißt, teilt die Polizei mit: Der Mann muss gerichtsmedizinisch untersucht werden. Man müsse „Diverses prüfen“ – beispielsweise die Frage, wie lang der 64-Jährige schon dort im Wald liegt. Es lägen aber „keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor“. Doch auch diese Frage müsse durch Untersuchungen noch sicher ausgeschlossen werden können. Der Mann, der wohl sehr gern Rad fuhr, war nicht mit einem Fahrrad aufgefunden worden.

Seit Montag, 16. Januar, war nach dem Mann aus Berglen öffentlich, mit Fotos und Personenbeschreibung gesucht worden. Schon damals erklärte ein Polizeipressesprecher, man könne nicht ausschließen, „dass ein Unglück vorliegt“.

Diesem Gang an die Öffentlichkeit waren schon weitreichende Ermittlungen vorausgegangen. Denn bevor sich die Polizei zusammen mit Angehörigen zu einem solchen Schritt entschließt, „checkt man alle anderen Gegebenheiten ab“, so der Polizeisprecher damals.

Der 64-Jährige hatte, so hieß es in der Vermisstenmeldung, „sein gewohntes Lebensumfeld in Berglen“ verlassen. Zuletzt war er am Montag, 2. Januar, gesehen worden. Seither war sein Aufenthaltsort unbekannt.