TransnetBW: „Bitte Stromverbrauch reduzieren am Freitag (24.2.), 6 bis 8 Uhr"

TransnetBW, Übertragungsnetz-Betreiber in Baden-Württemberg, bittet über seine „StromGedacht“-App Verbraucherinnen und Verbraucher in Baden-Württemberg erneut darum, ihren Stromverbrauch reduzieren. Und zwar an diesem Freitag (24.2.) zwischen 6 und 8 Uhr. Freitagmorgen seien die Transitleitungen vom Norden Deutschlands in den Südwesten stark ausgelastet und es müsse ein so genannter „Redispatch“ erfolgen. Was das bedeutet und ob Stromausfälle folgen könnten.

Die Bundesnetzagentur erläutert: „Unter Redispatch versteht man Eingriffe in die Erzeugungsleistung von Kraftwerken, um Leitungsabschnitte vor einer Überlastung zu schützen. Droht an einer bestimmten Stelle im Netz ein Engpass, werden Kraftwerke diesseits des Engpasses angewiesen, ihre Einspeisung zu drosseln, während Anlagen jenseits des Engpasses ihre Einspeiseleistung erhöhen müssen. Auf diese Weise wird ein Lastfluss erzeugt, der dem Engpass entgegenwirkt.“

Zur Aktivierung eines solchen Redispatch führe laut Mitteilung von TransnetBW, einer 100-prozentigen Tochter der EnBW, vom Donnerstagabend, 23 Uhr, die hohe Auslastung der Hochspannungsleitungen von Nord nach Süd am Freitagmorgen (24.2.). Die StromGedacht-App von TransnetBW meldet für die Zeit eine angespannte Netzsituation und zeigt die Farbe „Orange“. Das bedeute allerdings nicht, „dass Stromabschaltungen zu befürchten“ seien, so TransnetBW. Man müsse nur am Freitag zwischen 6 und 8 Uhr mehr als 500 Megawatt Kraftwerksleistung aus dem Ausland nach Baden-Württemberg importieren, um das Netz stabil zu halten.

Die Hauptschaltleitung von TransnetBW befindet sich in Wendlingen am Neckar. Das Unternehmen betreibt ein Höchstspannungsleitungsnetz mit einer Gesamtlänge von etwa 3100 Kilometern. Das TransnetBW-Netz erstreckt sich über eine Fläche von 34.600 Quadratkilometern. Kuppelstellen verbinden es wiederum an das bundesweite und europäische Verbundnetz etwa mit Netzen in den Schweiz und Frankreich.

Auch wenn keine Stromausfälle zu erwarten seien trotz des Redispatch, so könnten Verbraucherinnen und Verbraucher durch zeitweise Reduzierung ihrer Stromnutzung am Freitagmorgen doch einen aktiven Beitrag zur Stabilisierung des Netzes leisten, teilt TransnetBW mit.

Ähnliche Aurufe bereits früher

Einen ähnlichen Aufruf von TransnetBW gab es auch schon für den Freitag, 10. Februar. Und wir berichteten damals bereits, was hinter solchen Aufrufen zum Stromsparen steckt.

Die StromGedacht-App

StromGedacht ist eine App des Unternehmens. Sie startete laut Mitteilung im vergangenen November und zähle mittlerweile rund 170.000 Downloads. Die App informiere Bürgerinnen und Bürger über den Status des Stromnetzes in Baden-Württemberg und benachrichtigte via Push-Nachricht, wann es sinnvoll sei, den Stromverbrauch anzupassen.

„Die App kann auch zur Reduktion von Kosten und CO2 beitragen: Je weniger von dem für Redispatch georderten Strom verbraucht wird, desto besser für das Klima und den Geldbeutel. Die Kosten für Redispatch werden über die Netzentgelte umgelegt und kommen so über die Stromrechnung beim Endverbraucher an.“

TransnetBW betont: „Die StromGedacht ist keine Warn-App. Im Falle einer kritischen Situation im Stromnetz mit spürbaren Auswirkungen auf die Bevölkerung warnen die Behörden über offizielle Kanäle wie das Radio oder die NINA-App.“