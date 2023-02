TransnetBW und „StromGedacht“: Was hinter dem Auruf zum Stromsparen steckt

Der Stromnetzbetreiber TransnetBW hat die Menschen in Baden-Württemberg für den Freitagvormittag (10.02.) erneut zum Stromsparen aufgerufen. Demnach sollte von 11 bis 13 Uhr der Stromverbrauch, wenn möglich, reduziert werden. Was genau TransnetBW macht und wie man dabei helfen kann Strom zu sparen, haben wir für Sie in dieser kleinen Übersicht zusammengefasst.

Was steckt hinter der Warnung? Besteht die Gefahr eines Engpasses oder Stromausfalls?

Ein klares Nein. „Die Ampelfarben bedeuten nicht, dass Stromabschaltungen zu befürchten sind“, schreibt TransnetBW in einer Pressemitteilung. Vielmehr solle die Bevölkerung sensibilisiert werden, so der Stromnetzanbieter bei einem Vorfall vor wenigen Wochen. TransnetBW müsse mehr als gewöhnlich dafür tun, das Stromnetz stabil zu halten.

Was genau tut TransnetBW mehr?

Der Netzbetreiber greift dann stärker in die Stromerzeugung ein, um Engpässe zu vermeiden. Laut TransnetBW führe derzeit starker Wind im Norden zu "großen Redispatch-Volumen im Südwesten". Unter Redispatch versteht man Eingriffe in die Erzeugungsleistung von Kraftwerken, um Leitungsabschnitte vor einer Überlastung zu schützen. Solche sogenannten Redispatch-Maßnahmen werden laut einer Sprecherin inzwischen sehr häufig eingeleitet, aber sehr selten in dieser Größenordnung und mit einem solchen Importvolumen.

Noch fehlen die Transportleitungen, um den vielen Windstrom in den Südwesten zu bringen, erklärt eine Sprecherin von TransnetBW. Die Übertragungskapazität reicht für solche Mengen nicht aus. Es entsteht quasi ein Stau, und der Strom sucht sich einen anderen Weg. Um den Bedarf in Baden-Württemberg zu decken, muss dann anderweitig Strom erzeugt oder importiert werden.

Wie hilft es dabei, wenn Menschen Strom sparen?

„Wenn die Menschen Strom sparen, sinkt der Verbrauch und wir können die Netzstabilisierung mit weniger Importstrom herstellen“, so die Unternehmenssprecherin.

Reicht es, Waschmaschine und Trockner nicht zu nutzen?

Waschmaschine oder Trockner reichen. „Rein theoretisch könnten wir bei 100.000 Nutzern 100 MW einsparen, wenn jeder der Teilnehmenden in der vorgegebenen Zeit die Waschmaschine nicht einschaltet.“

Seit wann gibt es die App „StromGedacht“ und wie funktioniert sie?

Die App „StromGedacht“ wurde im November 2022 gestartet, inzwischen nutzen sie nach Angaben von TransnetBW rund 100.000 Menschen. Am Freitag (10.02.) wurde sie zum drittel Mal aktiviert. Gearbeitet wird mit Ampelfarben. Die Farbe Grün bedeutet Normalbetrieb. Wenn TransnetBW wie am Freitagmorgen ein großes Redispatch-Volumen erwartet, springt die Ampel zunächst tagsüber auf Gelb. Dies soll ein Hinweis sein, den Stromverbrauch vorzuziehen oder zu verschieben. Die Ampel wird rot in der Zeit, in der der Netzbetreiber das größte Redispatch-Volumen anfordern muss. In dieser Phase, in der auch größere Mengen Strom aus dem Ausland zur Bedarfsdeckung verwendet werden, soll „Rot“ zum Stromsparen motivieren.

Die App sei keine Warn-App, betont die Sprecherin. „Wir wollen sensibilisieren für das Thema Stromversorgung und zeigen, dass jeder einen Beitrag leisten kann.“ Wenn viele Menschen mitmachten, könne TransnetBW die Menge des Stroms reduzieren, der zur Netzstabilisierung importiert werden muss. Das schone Klima und Geldbeutel.