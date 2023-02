Trauerbeflaggung: Landratsamt Waiblingen gedenkt Erdbeben-Opfern

Im Gedenken an die Erdbeben-Opfer in der Türkei und in Syrien hat das Landratsamt Waiblingen am Freitag (10.02.) die Trauerbeflaggung gehisst. Man wolle damit ein Zeichen setzen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung auf der Website der Behörde.

Über 20.000 Opfer: "Es ist schrecklich, was dort passiert"

"Das furchtbare Erdbeben in der Türkei und in Syrien sorgt für großes Leid vor Ort“, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Rems-Murr-Kreis sei große Hilfsbereitschaft