Traum von der eigenen Wohnung: Was bekommt man für 300.000 Euro im Rems-Murr-Kreis?

Viele Menschen träumen von eigenen vier Wänden. Steht die Familiengründung an oder ist vielleicht schon das erste Kind da, wird dieser Wunsch häufig drängender: Man ist beruflich angekommen, hat sich einen Freundeskreis an einem Ort aufgebaut und ein Umzug ist nicht mehr vorgesehen. Doch in den vergangenen Jahren sind die Immobilienpreise durch die Decke gegangen. Lange waren dafür die Zinsen für einen Kredit niedrig wie nie, doch auch das hat sich im vergangenen Jahr verändert. Muss der Traum vom Eigenheim also platzen? Der Kauf eines frei stehenden Einfamilienhauses mit guter Verkehrsanbindung und Garten wird sich wohl für die meisten tatsächlich nicht oder nur sehr schwer realisieren lassen. 300.000 Euro sind dagegen ein Betrag, den schon mehr Paare finanzieren können.

Was bekommt man für 300.000 Euro im Rems-Murr-Kreis?

„In der Kreisstadt Waiblingen bekommt man für 300.000 Euro eine Dreizimmerwohnung mit circa 75 Quadratmetern in einem Altbau“, sagt Jürgen Schäfer, Geschäftsführer der Volksbank Stuttgart Immobilien GmbH und Immobilienexperte. Der Zustand? Bewohnbar, aber nicht dem heutigen Standard entsprechend. Unter Umständen und je nach eigenen Ansprüchen müsste man also noch etwas in die Wohnung reinstecken. Nicht zu vergessen sind auch die Nebenkosten. Für Grunderwerbssteuer, Notar und eventuell Makler muss man weitere rund zehn Prozent des Kaufpreises einrechnen. Wer nicht unbedingt in der Stadt wohnen will, kann im ländlichen Raum laut Schäfer für 300.000 Euro auch vier Zimmer mit einer Wohnfläche von bis zu 120 Quadratmetern ergattern. „Am günstigsten sind Murrhardt und Alfdorf, geht man nach Grab, wird es noch etwas günstiger.“

Vincenzo Giuliano, Mitglied des Vorstands der Kreissparkasse Waiblingen, erklärt, dass der Preis auch stark vom Baujahr abhängt: „Für 300.000 Euro bekommt man im Vorderen Remstal, also in Fellbach, Waiblingen, Winnenden, Schorndorf und Weinstadt, etwa 90 Quadratmeter inklusive Tiefgarage in einem Haus, das 1970 gebaut wurde.“ Weiter östlich im Raum Backnang oder im Schwäbischen Wald sei für diesen Preis dieselbe Quadratmeterzahl in einem Haus aus dem Jahr 1980 drin, in Welzheim oder Sulzbach seien 90 Quadratmeter aus dem Baujahr 1990 möglich. „Je näher an Stuttgart die Immobilie liegt, desto teurer wird es.“ Am teuersten ist der Immobilienkauf in Fellbach.

Das gilt für Bestandsgebäude ebenso wie für Wohnungen in Neubauten. Der Immobilienpreisspiegel für den Rems-Murr-Kreis der Kreissparkasse (Stand Januar 2023) gibt folgende Richtwerte an: Für einen Quadratmeter Wohnraum in einer Neubauwohnung werden in Fellbach in der Stadt 6100 bis 7100 Euro fällig. In Murrhardt Stadt kostet der Quadratmeter 3600 bis 4200 Euro, in Hebsack müsste man laut dem Immobilienspiegel mit 5500 bis 5900 Euro rechnen.

Kaum jemand kann eine Eigentumswohnung allein aus Ersparnissen bezahlen, die meisten benötigen einen Kredit. Die Bedingungen dafür haben sich verändert. Ist die Zinswende da?

„Ja, die Zinswende ist da und solange die Inflation hoch bleibt, werden die Hypothekenzinsen auch auf diesem Niveau bleiben“, sagt Giuliano. Das hat sich vor allem im vergangenen Jahr auf den Immobilienmarkt ausgewirkt: „Kunden, die sich zu Beginn des Jahres beraten ließen, haben noch Angebote bekommen, die zwischen einem und zwei Prozent lagen. Ende 2022 lagen die Zinsen bei drei bis vier Prozent. Für manche Kunden, die dann ihre Traumimmobilie gefunden hatten, war damit die Finanzierung nicht mehr möglich.“ Das habe alle Mitarbeitenden sehr bewegt. Der Immobilienmarkt sei entsprechend bis zum Herbst in einer Art Starre gewesen, stabilisiere sich aber gerade wieder.

Eine Studie der Allianz Research prophezeit, dass die Immobilienpreise in Deutschland 2023 um acht Prozent und bis Ende 2024 um weitere vier Prozent sinken würden. Sollte man mit dem Kauf also noch warten?

Nein. „Bundesweit betrachtet könnten diese Prognosen zutreffen. Aber der Rems-Murr-Kreis ist eine wirtschaftlich starke Region. Die Preise werden relativ stabil bleiben“, sagt Schäfer. Er hält einen Rückgang von maximal fünf Prozent für möglich und das auch eher im ländlichen Raum. Allerdings könnten Interessenten einen anderen Eindruck bekommen, wenn sie schon lange auf der Suche sind und sich durch Angebote im Internet scrollen: „Wir haben bis vor kurzem überzogene Preise gesehen. Die Angebotszahlen werden sich also nach unten bewegen, der Marktwert aber bleibt.“

Denn nach wie vor bleibe der Rems-Murr-Kreis eine Region mit Mangel an Wohnraum, das Angebot könne die Nachfrage nicht decken, auch wenn sich beides annähere. Das liege sowohl daran, dass der Rems-Murr-Kreis nach wie vor eine Zuzugsregion sei, als auch daran, dass weniger neu gebaut werde. „Professionelle Bauträger sind vorsichtiger, beobachten den Markt und warten ab“, so Giuliano. Preisrückgänge gebe es am ehesten bei Immobilien, die energetisch nicht auf der Höhe sind.

Lohnt es sich überhaupt noch, in Immobilien zu investieren?

Unbedingt, sagen die Experten. „Kaufen ist langfristig günstiger als Mieten, denn der Eigentümer profitiert von der Wertentwicklung der Immobilie“, sagt Jürgen Schäfer. Natürlich würden sich die Werte in den nächsten Jahren nicht mehr so rasant nach oben entwickeln wie zuletzt, als in manchen Jahren ein Plus von fünf Prozent verzeichne werden konnte. Aber wer heute kaufe, werde in den kommenden zehn oder 20 Jahren eine Wertsteigerung erfahren, auch wenn es in dieser Zeit natürlich zwischendurch zu kurzfristigen Einbrüchen kommen könne. Auch Vincenzo Giuliano rät: „Wer kann, sollte jetzt kaufen.“ Denn spätestens in zwei bis drei Jahren, schätzt er, würden sich die Mieten erhöhen.

Apropos Mieten. Wie werden sich die Preise im Rems-Murr-Kreis entwickeln?

Die Mieten werden weiter steigen, sagen die Experten. Das hängt auch mit der Entwicklung der Hypothekenzinsen zusammen: Müssen Kapitalanleger mehr Zinsen bezahlen, werden sie höhere Mieten verlangen und in wirtschaftlich starken Regionen wie dem Rems-Murr-Kreis auch Menschen finden, die dies bezahlen können.

Was können Menschen tun, die schon vor einigen Jahren gekauft haben, nun den Kredit abbezahlen und Angst vor höheren Zinsen haben, wenn die Laufzeit ihres Darlehensvertrages endet?

„Wer sehr knapp gerechnet und womöglich keine Sondertilgungen gemacht hat, sollte sich jetzt schon von seiner Bank beraten lassen“, sagt Vincenzo Giuliano. „Über Bausparverträge kann man sich beispielsweise noch günstige Zinsen sichern und sich durch die Einzahlungen zugleich auch schon an die monatlich höheren Belastungen gewöhnen.“