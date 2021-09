Wir haben das Triell der Kanzlerkandidaten/Innen am Sonntagabend zusammen mit jungen politisch Aktiven aus dem Rems-Murr-Kreis in unserer Waiblinger Redaktion angeschaut, und zwar mit Anna Stubert und Celine Dieterich von den Jungen Liberalen sowie Sara Schmalzried und Max Raucamp von der Grünen Jugend. Am Ende des Triells sind sie sich nur einig, was die Performance der Triellanten angeht: Da habe Barbock gewonnen.

„Ich bin relativ enttäuscht von Scholz“, sagt Celine Dieterich.