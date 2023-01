Trotz Krisen: Arbeitsmarkt im Rems-Murr-Kreis bleibt unerschütterlich stabil

Trotz Krisen, Unwägbarkeiten, trotz Energiekrise, trotz Lieferengpässen und Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen: Der Arbeitsmarkt im Rems-Murr-Kreis bleibt stabil. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2022 bei unverändert niedrigen 3,6 Prozent. Bei Arbeitsagentur und Jobcenter waren 8681 Personen, gerade mal sieben mehr als im Vormonat, arbeitslos gemeldet, teilt die Waiblinger Agentur für Arbeit mit. Deren Leiterin Christine Käferle zieht fürs Jahr 2022 eine positive Bilanz: „Der Arbeitsmarkt zeigt sich trotz der kriegsbedingten Einschränkungen weiterhin sehr stabil, auch wenn er etwas weniger aufnahmefähig als in den Vorjahren ist. Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk lag auch im Jahresdurchschnitt 2022 bei 3,6 Prozent, 2021 lag sie um 0,5 Prozentpunkte höher“, beschreibt sie die Entwicklung innerhalb der vergangenen zwölf Monate.

Arbeitslosigkeit beendet oder Ausbildung begonnen

Im vergangenen Monat haben sich 825 Frauen und Männer neu arbeitslos gemeldet. Im gleichen Zeitraum konnten 559 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, 637 begannen eine Ausbildung oder Qualifizierungsmaßnahme.

Während die Zahl der durch die Agentur für Arbeit Waiblingen betreuten Arbeitslosen im Jahresverlauf 2022 um 156 abnahm, waren beim Jobcenter Rems-Murr Ende 2022 genau 179 arbeitslose Leistungsbezieher und -bezieherinnen mehr gemeldet als vor einem Jahr. Das Jobcenter kümmert sich um Menschen, die längere Zeit keinen Job finden.

„In der Grundsicherung liegt das Niveau aufgrund der Übernahme der Schutzsuchenden aus der Ukraine in allen Regionen im Land über dem Vorjahresniveau. Im Rems-Murr-Kreis stieg die Arbeitslosigkeit im Bereich des Jobcenters zum Vorjahr um 3,7 Prozent. Das ist nach Agenturbezirk betrachtet die geringste Zunahme in ganz Baden-Württemberg“, ordnet der Geschäftsführer des Jobcenters Rems-Murr, Karsten Bühl, den Anstieg ein. Derzeit erhalten rund 58 Prozent aller im Bezirk arbeitslos gemeldeten Personen Leistungen vom Jobcenter Rems-Murr, 42 Prozent werden von der Agentur für Arbeit betreut.

Lob fürs neue Bürgergeld

Mit Blick auf die Einführung des Bürgergeldes zum 1. Januar 2023 betont Bühl: „Ich begrüße die Umstellung auf das neue Bürgergeld, da wir Bürokratie reduzieren und die Menschen künftig noch besser unterstützen können. Insbesondere im Bereich Qualifizierung und beruflicher Weiterbildung werden neue Anreize gesetzt, unser Instrumentenkasten wird größer. Die neuen Regelungen treten stufenweise in Kraft, zum ersten Januar und zum ersten Juli. Darauf bereiten wir uns im Jobcenter nun intensiv vor.“

All diejenigen, die bereits Leistungen vom Jobcenter beziehen, müssen nichts weiter tun, heißt es in der Mitteilung der Arbeitsagentur. Die Auszahlung der erhöhten Regelsätze werde zum Jahreswechsel automatisch veranlasst.

Aktuell rund 3000 Jobangebote

Im letzten Monat des Jahres 2022 wurden dem Arbeitgeberservice von Arbeitsagentur und Jobcenter 637 neue Arbeitsstellen im Bezirk gemeldet, seit Jahresbeginn insgesamt 9690. „Mit fast 9700 offenen Stellen wurden uns im Jahr 2022 mehr Angebote gemeldet als in den beiden Vorjahren. Auch wenn das Niveau von 2019 mit über 10.000 Stellenmeldungen nicht erreicht wurde, zeigt sich doch, dass die Nachfrage nach neuen Mitarbeitenden weiterhin groß ist“, resümiert Käferle. Wer sich für offene Stellen im Rems-Murr-Kreis interessiert, findet unter www.arbeitsagentur.de/jobsuche derzeit rund 3000 Angebote.