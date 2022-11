Ukraine-Krieg, Klimawandel, Inflation: Immer mehr Menschen schlafen schlecht

Schlecht geschlafen? Ließ sich mal wieder das Gedankenkarussell nicht stoppen? Welche Sorgen und Ängste rauben Menschen den Schlaf?

Der Ukraine-Krieg spielt eine gar nicht kleine Rolle.

So gut wie jede Fernsehsendung, jeder Artikel, jeder Podcast zum Thema Schlafstörungen beginnt mit einer Warnung: Wer nicht gut schläft, lebt höchst gefährlich. Unausgeschlafene sind gereizt, unkonzentriert, schlecht drauf, und was an guten Tagen mühelos von der Hand geht, fühlt sich an Tagen nach durchwachten Nächten wie ein unmöglich leistbares Pensum an. Eigentlich sollte die Polizei bei Verkehrskontrollen prüfen, ob Autofahrer/-innen ausgeschlafen sind, was in der Praxis natürlich nicht geht: Übermüdet Auto fahren ist ähnlich riskant, als nähme man in alkoholisiertem Zustand hinterm Steuer Platz. Chronisch schlecht schlafende Menschen sind zu allem Übel gefährdeter, einen Herzinfarkt zu erleiden oder sich mit Bluthochdruck herumschlagen zu müssen.

Frauen wälzen sich häufiger schlaflos im Bett als Männer

Menschen mit länger anhaltenden Schlafstörungen wissen das alles, weshalb Hinweise auf Risiken wenig nutzen. Sie fügen sich vielmehr ins eh schon schlafraubende Gedankenkarussell ein. Sofort wirksame Schnellschuss-Lösungen gibt’s leider nicht, doch zumindest Tipps für Verhaltensregeln, die guten Schlaf begünstigen.

Die AOK hat eine repräsentative Forsa-Befragung in Auftrag gegeben und eine Menge Daten ausgewertet, um den Gründen von Schlafproblemen auf die Spur zu kommen. Fakt eins: Die Zahl der AOK-Versicherten, die wegen Schlafstörungen zum Arzt gehen, steigt seit 2017 ständig an. Fakt zwei: Frauen sind häufiger betroffen als Männer, und die Krisen der Welt, etwa der Krieg in der Ukraine, der Klimawandel oder Sorgen wegen der wirtschaftlichen Entwicklung, wirken sich auf die Nachtruhe aus. In Zahlen: Laut der Baden-Württemberg-weiten Forsa-Umfrage kann fast jeder zweite (42 Prozent) Baden-Württemberger abends mindestens ab und zu nicht einschlafen. Frauen haben häufiger Schlafprobleme (50 Prozent) als Männer (34 Prozent). Rund ein Drittel der Befragten schätzt seine allgemeine Schlafqualität sogar als eher schlecht (27 Prozent) oder sehr schlecht (zwei Prozent) ein.

Papier und Stift ans Bett legen

Etwas mehr als ein Drittel der Befragten hatte schon einmal das Gefühl, dass sich globale Ereignisse auf die Schlafqualität auswirken. „73 Prozent derjenigen, die sagten, dass ihre Schlafqualität durch globale Ereignisse beeinflusst wird, nennen den Ukraine-Krieg, gefolgt von der Corona-Pandemie mit 70 Prozent (die Befragung bezog sich auf 2021)“, heißt es in einer Mitteilung der AOK. Gut 40 Prozent der Befragten gaben an, Wirtschafts-, Finanz- und Energiekrisen würden ihre Schlafqualität beeinflussen. Über die Folgen der Erderwärmung machen sich offenbar sehr viele Menschen auch nachts Gedanken: 38 Prozent der Befragten nannten diesen Punkt als einen der Gründe für schlechten Schlaf.

Im Podcast „Leib und Seele – ohne Schlaf bist du nicht du“ gibt Felix Lobedank, ehemaliger Profi-Handballer und Gesundheitsexperte bei der AOK Ludwigsburg/Rems-Murr Tipps, die bei nächtlichem Wachliegen helfen können: Manche Menschen legen sich Papier und Stift ans Bett und schreiben auf, was ihnen im Kopf herumgeht, was sie zu vergessen fürchten, woran sie am nächsten Tag unbedingt denken sollten. Aufschreiben kann helfen, den Kopf freizubekommen von all diesen Gedanken.

Nachts wirkt alles viel bedrohlicher

Betroffene können sich eine „Katastrophenskala“ vorstellen und der Sorge, die sie vom Schlafen abhält, eine Zahl zwischen eins und zehn zuordnen. Eins steht für gar nicht schlimm, zehn für sehr, sehr schlimm. Erhalten die sorgenvollen Gedanken auf diese Weise eine Bewertung, zeigt sich im besten Fall schnell: Es droht nichts Katastrophales. Nachts und in schlaflosem Zustand wirkt einfach alles übler als sonst.

Felix Lobedank empfiehlt ferner, elektronische Geräte aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Es sei denn, beim Einschlafen hilft's, etwas Beruhigendes zu hören. Menschen sind verschieden; was den einen in der Wegdämmer-Phase stört, kann die andere in tiefenentspannte Ruhezustände befördern.

Die üblichen Tipps für Menschen, deren Schlafverhalten aus der Balance geraten ist, sind oft wiederholt: Genug Bewegung am Tag und ausreichend Pausen, kein Kaffee oder sonstiges Aufputschendes ab mittags, kühle Temperatur im Schlafzimmer, Ruhe fördernde Rituale, nichts Aufregendes mehr vor der Schlafenszeit, möglichst feste Zeiten fürs Schlafen und Wachen.

Energie und Zeit in Freundschaften investieren

Wie man es schaffen kann, dass Krisen nicht zu sehr die Seele belasten, wie man sich von Sorgen nicht zu sehr vereinnahmen lässt, darum ging es jüngst in einem Seminar der Landeszentrale für politische Bildung. Referentin Dr. Gertraud Kinne, Diplom-Psychologin und Coach, beschrieb Unsicherheit als „starken Stressor“. In diesen von multiplen Krisen geprägten Zeiten herrscht aber Unsicherheit vor: Niemand weiß, wie geht es in der Ukraine weiter, wie entwickelt sich die wirtschaftliche Lage, welche Folgen drohen wann im Zuge des Klimawandels. Man kann das alles nicht einfach ausblenden – doch zumindest kann man sich klarmachen, wie oft man schon schwierige Situationen gemeistert und was jeweils geholfen hat. Es sind die kleinen Dinge, die innere Stärke verleihen: Gut zu sich selbst sein, den Fokus richten auf das, was guttut, sich viel Bewegung an der frischen Luft gönnen, Energie und Zeit investieren in Freundschaften und Beziehungen.