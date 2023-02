Ukraine-Krieg spaltet die Linken: Zwei Kundgebungen in Stetten angekündigt

In Stetten kulminiert am Freitag, 24. Februar – genau ein Jahr, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat (aktuelle Entwicklungen in unserem Newsblog) – die gesellschaftliche Debatte um diesen Angriffskrieg: An ein und demselben Platz gibt es direkt hintereinander zwei Kundgebungen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Auf entgegengesetzten Seiten: einstige Verbündete.

Was bewegt Frieder Claus, Ebbe Kögel und Udo Rauhut?

Diesen dreien tut man gewiss kein Unrecht, wenn man sagt, dass ihre Herzen links schlagen:

Udo Rauhut engagiert sich ehrenamtlich im Sozialverband VdK, der sich um Schwächere kümmert.

Frieder Claus, Sprecher der Friedensinitiative Waiblingen, hat bis zum Ruhestand das Referat „Wohnungslosenhilfe und Armut“ beim Diakonischen Werk Württemberg geleitet.

Ebbe Kögel war schon Ende der 70er Jahre in der Stettener Jugendzentrumsbewegung aktiv.

Claus, Kögel, Rauhut: Jahrzehntelang standen sie tendenziell auf derselben Seite.

Hier Claus mit Kögel, da Rauhut: Am Freitag konkurrieren sie auf dem St.-Pierre-Platz vor der evangelischen Kirche Stetten harsch gegeneinander: Erst reden die einen – direkt danach spricht der andere.

Keine Waffenlieferungen! Das fordern Claus und Kögel

Auf 16 Uhr laden Claus/Kögel zur Kundgebung unterm Motto „Die Waffen nieder“. Im Flyer heißt es: „Erneut gibt es wieder Krieg in Europa“; bevor der Text sich aber der Ukraine zuwendet, erinnert er zunächst an den „völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Nato 1999 gegen Serbien“.

„Diesmal“ sei es die russische Armee, die „einen aggressiven Angriffskrieg“ führt. „Dieser Krieg ist unentschuldbar – wie die vielen vorherigen Angriffskriege zur Durchsetzung machtpolitischer und wirtschaftlicher Interessen. Er bringt Hunderttausende Tote und Verstümmelte, endlose Flüchtlingsströme, Hunger in der Dritten Welt, bedroht unsere Wirtschaft und das Soziale und spaltet die Weltbevölkerung.“

Es folgen die Kernsätze: „Fatalerweise hat die Bundesregierung beschlossen, jetzt auch schwere Waffen in die Ukraine zu liefern. Trotz eindeutiger gesetzlicher Vorschriften, dass Deutschland keine Waffen in Kriegsgebiete liefern darf.“ Waffen „können nur töten und verbrannte Erde schaffen. Wir wollen kein neues Stalingrad, kein neues Afghanistan und keinen Dritten Weltkrieg“.

Claus/Kögel: Die Ukraine könne „militärisch nicht gewinnen“

Dass es noch nicht zu einem Waffenstillstand gekommen ist, lastet der Flyer Boris Johnson und Joe Biden an: Sie hätten „Sieg über Russland“ als „neues Kriegsziel“ ausgegeben und damit die „Verhandlungen vom März 2022“ – die „aussichtsreich“ gewesen seien – „zum Stillstand“ gebracht. „Wer siegen will, will nicht verhandeln.“

„Erfahrene Generäle sagen uns klar, dass dieser Krieg von der Ukraine militärisch nicht zu gewinnen ist.“ Er führe „nur zu massenhaftem Abschlachten“. Und „die Interessen der US-Wirtschaft, als neuer Energie- und Waffenlieferant Europas in gesicherter Entfernung zu gewinnen, sind nicht unsere Interessen“. Die Kundgebung richte sich gegen die „weitere Militarisierung unserer Gesellschaft“.

Waffenlieferungen sind notwendig, sagt Udo Rauhut

Das sieht Udo Rauhut anders – um 18 Uhr spricht er auf demselben Platz. Bürgermeister Benedikt Paulowitsch und Pfarrerin Sarah Reyer werden ebenfalls auftreten. Und bei der Rauhut-Veranstaltung kommen auch unmittelbar Betroffene zu Wort: Geflüchtete aus der Ukraine.

Er habe seine Kundgebung bereits im Januar angemeldet, erzählt Rauhut, und sei „überrascht“ gewesen, dass danach Claus und Kögel „zum selben Anlass eine alternative Veranstaltung“ organisiert hätten. Aber „natürlich“ respektiere er „die Demonstrations- und Meinungsfreiheit“. Genau das unterscheide die Bundesrepublik von „Putins autokratisch regiertem Russland“ – derlei sei „seit vielen Jahren undenkbar“ in einem Regime, das mit „Zensur und internationaler Desinformation“ operiere.

Rauhut sagt: Er sei „überzeugt, dass der von uns allen erhoffte Frieden in Europa nur dann eine Chance hat, wenn die Unabhängigkeit und Sicherheit anderer Nationen akzeptiert und garantiert wird“. Deshalb unterstütze er das „Selbstverteidigungsrecht“ der Ukraine und hält Waffenlieferungen für „notwendig“. Man könne der Ukraine nicht abverlangen, sich zu „unterwerfen“ – und „wo hört es dann auf?“ Wer werde als Nächstes überfallen? „Moldawien? Polen?“

Udo Rauhuts Abschied von der „Anti-Nato-Haltung“

In einer Rede zum Volkstrauertag 2022 sagte Rauhut: „Wir haben acht Jahre Diplomatie betrieben – Putins Antwort war ein Angriffskrieg. Diplomatische Mittel haben nicht ausgereicht, so traurig das auch ist.“

Seit dem 24. Februar 2022, erklärt Rauhut im Zeitungsgespräch, habe sich seine „innere Welt“ unter „Tränen verändert. Davor war ich gegen Waffenlieferungen, ich hatte eine Anti-Nato-Haltung“, wie es für viele Altlinke seit jeher selbstverständlich war. „Heute bin ich froh, dass wir dieses Bündnis haben.“ Er sei „ein Kind der Friedensbewegung der 80er Jahre“ – nur: „Was ist, wenn einer mit sich nicht reden lässt? Wenn einer andere überfällt und zerstört? Wie hält man ihn auf? Das sind Fragen, die mich sehr beschäftigen. Ich kann es sehr gut verstehen, wenn jemand gegen Waffen ist“, aber in diesem Fall denke er anders, „aus Solidarität für alle Lebewesen in der Ukraine“.

Rauhut war einst "Ebbe-Fan", Claus findet die "Spaltung schlimm"

Die Stettener Doppelkundgebung dokumentiert kristallscharf, welch tiefe Klüfte sich da aufgetan haben zwischen Menschen, die einander einst gedanklich nahestanden. Er sei, sagt Rauhut, mal ein „richtiger Ebbe-Fan“ gewesen; aber bereits in der Corona-Zeit – Rauhut konstatiert das nicht wütend, eher traurig – „fiel alles auseinander“. Es habe sich wie „Hase und Igel“ angefühlt: Während Rauhut Impftermine für Senioren organisierte, habe Kögel bei seinem Allmende-Verein einen Arzt auftreten lassen, der die Impfung „fatal“ nannte.

Trennungsschmerz spürt auch Frieder Claus: Selbst im „engeren Bekanntenkreis“ müsse er das „Tabu-Thema“ Ukrainekrieg „meiden, weil man da sofort Krach kriegt. Krieg richtet viel Schaden an, auch im Zusammenleben“. Er finde es „schlimm, dass wir uns spalten“.

Am Freitag in Stetten wird diese Spaltung öffentlich zementiert.