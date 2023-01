Umgang mit Schwerkranken, die sterben wollen: Die Sicht Waiblinger Abgeordneter

Es gibt ein Recht auf Tod. Das Bundesverfassungsgericht geht noch einen Schritt weiter: Jedem Menschen steht das Recht zu, Hilfe in Anspruch zu nehmen, sofern er oder sie nicht mehr leben möchte.

Der Bundestag wird bald entscheiden müssen, wie man die Vorgabe des obersten Gerichts im Detail umsetzen möchte. Eine Reihe von Vorschlägen liegt auf dem Tisch. Die Waiblinger Bundestagsabgeordneten Christina Stumpp (CDU) und Prof. Dr. Stephan Seiter (FDP) beziehen vorab Stellung – dazu später mehr.

Begriff "geschäftsmäßig" kann man missverstehen

Die Ausgangslage: Der Urteilsspruch des Bundesverfassungsgerichts jährt sich demnächst bereits zum dritten Mal, sprich: So langsam wird’s Zeit, in die Gänge zu kommen. Bereits 2015 hatte die damalige Bundesregierung geschäftsmäßiges Anbieten von Sterbehilfe praktisch verboten. Das geht so nicht, urteilte Ende Februar 2020 das Bundesverfassungsgericht – wobei ein naheliegendes Missverständnis dringlichst auszuräumen ist: „Geschäftsmäßig“ bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, jemand würde mit Suizidassistenz Geld verdienen wollen. Als „geschäftsmäßig“ gilt im juristischen Sinne allein die Wiederholungsabsicht, sprich: Sofern jemand einer sterbewilligen Person völlig legal beisteht und bereit ist, dasselbe für eine andere Person ebenfalls zu tun – liegt bereits „Geschäftsmäßigkeit“ vor. Nach momentan noch geltender Gesetzeslage macht sich in der Regel strafbar, wer geschäftsmäßig Sterbehilfe leistet.

Das muss sich ändern. Denn aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts muss geschäftsmäßige Sterbehilfe möglich sein, weil sonst das Recht eines jeden Menschen auf selbstbestimmtes Sterben ins Leere läuft.

Wie Missbrauch verhindern?

Es geht hier nicht um aktive Sterbehilfe, wie sie beispielsweise in Belgien möglich ist. Dort kann ein Arzt, eine Ärztin, sofern eine Vielzahl von Voraussetzungen erfüllt sind, einem sterbewilligen Menschen ein tödliches Medikament verabreichen. Im Nachbarland kam es wegen des Vorwurfs, eine Kontrollkommission komme ihrer Prüffunktion nicht ausreichend nach, zu heftigen Diskussionen. Der Europäische Gerichtshof ließ Belgien vor kurzem wissen, die Unabhängigkeit der Kommission sei tatsächlich nicht gewährleistet: Das sei nicht hinnehmbar.

In Deutschland geht es nicht um aktive, es geht um passive Sterbehilfe, um Suizidassistenz. Sterbehilfevereine oder Ärzte und Ärztinnen könnten die Erlaubnis erhalten, ein todbringendes Medikament zu verschreiben, natürlich nur innerhalb enger Grenzen. In der Debatte kommen Fragen auf, für welche es keine einfachen Antworten geben kann: Wie soll man das Recht auf Suizidassistenz konkret umsetzen? Wie verhindert man Missbrauch? Wie stellt man sicher, dass wirklich eine selbstbestimmte Entscheidung vorliegt?

Freitodwunsch muss dauerhaft sein

Die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben (DGHS) definiert „Freiverantwortlichkeit“ auf folgende Weise: Entscheidend sei, dass „die freitodwillige Person weiß, was sie tut, nicht aus einem Affekt heraus handelt und mögliche Alternativen wie beispielsweise Palliativmedizin oder hospizliche Angebote kennt. Darüber hinaus ist es wichtig, dass der Freitodwunsch dauerhaft ist, von Dritten nicht beeinflusst wird und die freitodwillige Person sich dessen bewusst ist, dass sie den Freitod eigenhändig auszuführen hat“.

Liegt wirklich eine freie Entscheidung vor?

Um zu prüfen, ob sich jemand wirklich freiverantwortlich entschieden hat, aus dem Leben zu scheiden, ohne dass zum Beispiel eine psychische Erkrankung diese Entscheidung beeinflusst hätte, ohne dass der Wunsch, anderen nicht mehr zur Last fallen zu wollen, zu dieser Entscheidung geführt hätte – um das und mehr zu prüfen, könnte man einer legalen Suizidassistenz Beratungspflichten vorschalten oder Besuche bei Psycholog/-innen mit längerem Zeitabstand dazwischen vorschreiben.

DGHS-Präsident Prof. Robert Roßbruch glaubt einer Mitteilung zufolge, die Menschen in Deutschland „wollen mehrheitlich keine Zwangsberatung und obligatorische psychiatrische Gutachten. Mal ganz abgesehen davon, dass man bereits heutzutage nur sehr schwer Termine beim Facharzt bekommt. Eine Zwangsberatung bei einer behördlichen Stelle erscheint darüber hinaus mehr als zweifelhaft, da es dort an der entsprechenden Expertise fehlt und viele freitodwillige Menschen aus gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr in der Lage sind, eine Behörde aufzusuchen“. Um Missbrauch zu verhindern, seien bestehende Gesetze völlig ausreichend.

Ausnahmen nur in engen Grenzen

Eine Gruppe um den SPD-Abgeordneten Prof. Dr. Lars Castellucci sieht das anders: Sie unterstützt einen Gesetzentwurf, der geschäftsmäßige Sterbehilfe nach wie vor verbietet, aber Ausnahmen in engen Grenzen zulässt, Beratungspflichten und Wartezeiten festschreibt. Wer diese Ausnahmeregelungen missachtet, würde sich, sofern sich dieser Entwurf durchsetzen würde, strafbar machen wie bisher.

Dieser Entwurf geht zwar von einem SPD-Politiker aus, ist aber dennoch der konservativste unter allen Vorschlägen: Parteizugehörigkeit spielt bei diesem höchst schwierigen Thema keine Rolle. Jeder und jede Abgeordnete entscheidet für sich, welchem Entwurf er oder sie folgen möchte.

Liberaler Entwurf: Weniger hohe Hürden

Ein liberalerer Entwurf als jener der Gruppe um Castellucci geht auf die FDP-Abgeordnete Katrin Helling-Plahr zurück. Dieser Entwurf sieht weniger hohe Hürden vor, um sterbewilligen Menschen insofern zu helfen, als dass sie ihr Selbstbestimmungsrecht auch ausüben können, und zwar assistiert von einer Arztpraxis oder auch von Dritten. Zuvor soll der sterbewillige Mensch eine staatlich anerkannte Beratungsstelle konsultieren.

Paradox erscheint in diesem Zusammenhang, dass ein Beratungsnetz für den Zugang zum assistierten Suizid staatlich finanziert sein könnte, während Beratungsstellen, die bei Krisen helfen, keine gesicherte finanzielle Basis haben.

Medizinische Notlage oder nicht?

Ein weiterer Entwurf, welcher einer Gruppe um die Grünen-Abgeordnete Renate Künast zugeordnet ist, unterscheidet sich von der Variante Katrin Helling-Plahrs in weiteren wesentlichen Punkten: Im Künast-Entwurf wird unterschieden, ob ein sterbewilliger Mensch sich in einer medizinischen Notlage befindet oder nicht. In beiden Fällen soll der oder die Betreffende Suizidassistenz erhalten können – allerdings erst, nachdem bestimmte Vorgaben erfüllt sind. Diese Vorgaben unterscheiden sich je nachdem, ob eine medizinische Notlage vorliegt oder nicht. Menschen, die keiner solchen Notlage unterworfen sind, aber ihr Leben dennoch beenden möchten, sollen zwecks Assistenz einen Antrag bei einer vom Land zu bestimmenden Stelle einreichen müssen.

Suizidprävention stärken

Welche Richtung sich am Ende durchsetzt, ob eine Mischform der verschiedenen Entwürfe die Mehrheit erringt oder wie auch immer das Parlament sich entscheiden wird – ist offen.

Stephan Seiter (FDP), Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Waiblingen, hat den Castellucci-Entwurf mit unterzeichnet. Demnach soll geschäftsmäßige Hilfe zur Selbsttötung strafbar sein können. Die Strafandrohung richtet sich gegen Sterbehilfevereine, die sich nicht an die Regeln halten. Angehörige oder nahestehende Personen, die nicht gewerbsmäßig handeln, sollen indessen straffrei bleiben.

Seiter legt allerdings den Fokus nicht auf die Strafbarkeit, sondern auf den zweiten Teil des Entwurfs, der da lautet: „Sicherstellung der Freiverantwortlichkeit der Entscheidung zur Selbsttötung.“ Es sei, schreibt Seiter, „in erster Linie die Aufgabe des Gesetzgebers, insbesondere vulnerable Gruppen wie Menschen mit Behinderung, Menschen mit psychischen Erkrankungen oder schwersten Erkrankungen vor unzulässigem Druck Dritter auf die Entscheidung über das eigene Leben zu schützen“. Leitlinie der fraktionsübergreifenden Gruppe, welcher er sich angeschlossen hat, sei „der frei gebildete Wille und der Wert des Lebens eines jeden einzelnen Menschen“. Wer aber im vollen Besitz seiner Geisteskräfte und seines freien Willens sei, solle auf Wunsch aus dem Leben scheiden können.

Antrag zur Stärkung der Suizidprävention

Selbstbestimmtes Sterben sei ohne eine wirksame Suizidprävention nicht denkbar, betont Seiter: „Deswegen haben wir als Abgeordnetengruppe sehr bewusst unserem Gesetzesentwurf einen Antrag zur Stärkung der Suizidprävention zur Seite gestellt. Die betroffenen Menschen brauchen individuelle, auf ihre Lebenssituation angepasste, niederschwellige Angebote wie die Palliativmedizin sowie andere Therapien oder Hilfen im Alltag, um frei und selbstbestimmt zu einer gut abgewogenen Entscheidung zu kommen. Selbst eine Schuldner- oder Suchtberatung kann ein adäquates Mittel sein.“

Menschen mit Sterbewunsch befänden sich, schreibt Seiter weiter, „oftmals in einer für sie ausweglos erscheinenden Situation. Die für sie als unerträglich empfundene Lebenssituation soll beendet werden. Wer in einer solchen Situation ausschließlich einen assistierten Suizid als einziges und schnellstes Mittel zur Verfügung hat, der handelt nicht selbstbestimmt, sondern aus Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit“ – deshalb der Antrag, Suizidprävention zu stärken.

Diesen Aspekt hatte auch Andreas Lob-Hüdepohl während einer öffentlichen Anhörung des Rechtsausschusses Ende November 2022 besonders hervorgehoben. Der Professor von der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin sagte laut einer Veröffentlichung des Bundestags, Suizidprävention diene nicht der Verhinderung von Suiziden, sondern der Vorbeugung und Verhinderung von Lebenslagen, in denen sich Menschen genötigt sehen, ihrem Leben ein Ende zu setzen.

Sterbehilfe nicht kommerzialisieren

Christina Stumpp, CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Waiblingen, hat noch nicht entschieden, welchen Gesetzentwurf sie unterstützen möchte. „Meine Grundposition ist allerdings klar“, schreibt die Abgeordnete in ihrer Antwort auf eine Anfrage dieser Zeitung: „Auch im hohen Alter oder bei schwerer Krankheit muss der Mensch im Mittelpunkt stehen. Deshalb setze ich mich für eine lebensbejahende Beratung für Menschen ein, die unheilbar und mit begrenzter Lebenserwartung erkrankt sind. Mir ist wichtig, dass Sterbehilfe nicht kommerzialisiert wird. Vielmehr muss der Zugang zur Hospiz- oder Palliativversorgung gewährleistet, garantiert und gestärkt werden. Auch hat die Menschenwürde eine zentrale Bedeutung, wenn die geistigen und körperlichen Kräfte im Alter nachlassen und der Mensch in vielfältiger Hinsicht auf die Unterstützung seiner Mitmenschen angewiesen ist. Angesichts steigender Zahlen alter und pflegebedürftiger Menschen in unserer Gesellschaft bedarf es gerade hier eines solidarischen Miteinanders.“