Umweltzone in Urbach fällt weg: Autos dürfen künftig ohne grüne Plakette fahren

Das Regierungspräsidium Stuttgart will die Umweltzonen in mehreren Kommunen zum 1. Mai 2023 aufheben. Wie aus einer Pressemitteilung vom Montag (06.02.) hervorgeht, soll damit das Fahrverbot für Fahrzeuge ohne grüne Plakette in Urbach, Schwäbisch Gmünd, Wendlingen am Neckar und Ilsfeld fallen.

Fahrverbote enden: Wie wird das begründet?

Zur Begründung heißt es: "In diesen Kommunen liegen die Immissionskonzentrationen von Stickstoffdioxid mittlerweile deutlich unterhalb des Grenzwertes für den Jahresmittelwert von 40 µg/m³." Die Grenzwerte für Feinstaub (PM10) würden in ganz Baden-Württemberg bereits seit 2018 eingehalten.

"Auf Grundlage eines Gutachtens der Landesanstalt Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) ist nachgewiesen, dass es mit der Aufhebung dieser Umweltzonen zu keinen erneuten Grenzwertüberschreitungen kommen wird", schreibt das Regierungspräsidium. Wie aus dem aktuellen Entwurf des Luftreinhalteplans hervorgeht, seien die Maßnahmen damit nicht mehr verhältnismäßig.

Luftreinhalteplan: Bürger können Stellung nehmen

Die Luftreinhaltepläne können auf der Website des Regierungspräsidiums (www.rp-stuttgart.de) eingesehen werden. In Urbach liegt der Plan außerdem im Servicebüro im Rathaus aus.

Stellungnahmen können bis einschließlich Montag, 20. März, schriftlich abgegeben werden. Entweder per Brief an das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 54.1, Ruppmannstr. 21, 70565 Stuttgart oder per E-Mail an luftreinhaltung@rps.bwl.de.