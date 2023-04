Und die Kirche ist doch zu was gut! Hendrik Rook und die Caritas - eine Bilanz

Wozu ist die Katholische Kirche noch gut? Nicht wenige fragen sich das. Eine Antwort finden wir in der Lebens- und Berufsgeschichte von Hendrik Rook, 63. Er war 27 Jahre lang Leiter der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz, jetzt geht er in Ruhestand.

Die Kirche? In der Krise - die Caritas? Unverzichtbar!

Der Laden leidet an Schwindsucht, 1990 hatte er 28,3 Millionen Mitglieder in Deutschland, 2021 waren es noch 21,6 Millionen, die Alten sterben, die Jungen treten oft gar nicht erst ein, nach jedem Missbrauchsskandal laufen viele davon: Die Katholische Kirche, vor allem ihre Spitze, wirkt oft hoffnungslos unreformierbar.

Zum ganzen Bild aber gehört auch die Arbeit von Einrichtungen wie der Caritas: Sie war gerade in den vergangenen Jahren so wichtig wie selten in ihrer Geschichte.

Man müsse sich vergegenwärtigen, sagt Hendrik Rook, wie alles begann. Der Caritas-Verband in der Diözese Rottenburg wurde 1918 gegründet, um das „Leid des Kriegs zu lindern“, die örtliche Caritasstelle in Waiblingen nahm ihre Arbeit 1946 auf. Die Caritas war immer auch für die Fremden, die Angekommenen, die Entwurzelten da: seien es die Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg, die Arbeitsmigranten ab den 1960er Jahren oder die „Boat People“, Flüchtlinge aus Vietnam, in den 80ern. „Das ist wirklich immer ein Schwerpunkt gewesen“, sagt Rook, „und bleibt auch weiterhin einer.“ Seit 2015 kümmert sich die Caritas um die Sozialarbeit in Gemeinschaftsunterkünften und macht das Intergrationsmanagement in 13 Kommunen des Rems-Murr-Kreises. Allein im Fachbereich Flucht und Asyl arbeiten bei der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz 65 Beschäftigte.

Aufbrechen und ankommen: Auch Rooks Lebenslauf handelt davon. Geboren: 1959 in Emmen, Niederlande. „Ich bin nach wie vor Niederländer“, die deutsche Staatsbürgerschaft habe er nicht angenommen, weil „das für mich im europäischen Kontext nie eine Rolle gespielt“ habe; er fühle sich „in Europa zu Hause“. Als er seine spätere Frau kennenlernte, zog er nach Deutschland, führte das Pädagogik-Studium in Freiburg weiter. 1986 begann er bei der Caritas in Künzelsau, 1996 wurde er Leiter der Einheit Ludwigsburg-Waiblingen-Enz.

Vielfältig ist die Gesellschaft - vielfältig ist auch die Caritas-Belegschaft

Wir leben im Großraum Stuttgart in einer „sehr vielfältigen Gesellschaft“, sagt Rook. Diese Vielfalt bildet sich auch in der Caritas-Belegschaft ab: Unter Rooks Leitung arbeiteten zuletzt 280 Leute aus fast 30 verschiedenen Herkunftsländern – und mitnichten nur Katholiken; zum Team gehören Protestanten, Mitglieder von Freikirchen, Muslime, aus der Kirche Ausgetretene und Menschen, die nie kirchlich gebunden waren. Ein Kollege kam 2015 aus Syrien, studierte in Deutschland und ist heute Sozialarbeiter. Wer die „Werte und Ziele“ der Caritas teilt, „ist herzlich willkommen“.

Und „sämtliche unserer Angebote richten sich an alle Menschen, egal welcher Nationalität, egal welcher Religion. Es gibt kein Hilfsangebot, das konfessionell gebunden ist“: von der Opferberatung bei häuslicher Gewalt bis zur Unterstützung für Kinder und Jugendliche; von der kleinen Berufsfachschule für Schulabbrecher, außer Tritt Geratene, Zugewanderte in Waiblingen bis zur aufsuchenden Drogenhilfe; von der Fortbildung für ehrenamtlich Tätige in Nachbarschafts- oder Flüchtlingshilfe bis zur Sozialberatung für Menschen „in sozialen Schräglagen und Armutslagen“.

Ist die Katholische Kirche am Puls der Zeit und ihrer Probleme? „Das würden viele eher abstreiten.“ Die Caritas unter Rooks Leitung aber hat, oft in Zusammenarbeit mit der evangelischen Diakonie, immer wieder entschlossene, ja, segensreiche Antworten auf aktuelle Krisen gefunden.

Von „Türöffner“ bis „Energiefonds“: Wichtige Angebote für alle, nicht nur Katholiken

Die Aktion Türöffner zum Beispiel: Geflüchtete, Geringverdiener, Alleinerziehende, Behinderte tun sich besonders schwer bei der Wohnungssuche, potenzielle Vermieter sind oft misstrauisch. Die Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz hilft als Vermittler – und hat in den vergangenen Jahren fast 300 Menschen ein Dach über dem Kopf verschafft.

Oder der Energiefonds: Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen können sehr einfach Unterstützung aus Kirchensteuermitteln beantragen.

Ein Kernsatz – nennen wir ihn Hendrik Rooks soziales Glaubensbekenntnis: Kirche hat eine „gesellschaftliche Verantwortung. Wir müssen wirklich auf der Seite der Menschen stehen“, die Hilfe brauchen. Und dabei gelte ein „eiserner Grundsatz: Jeder Mensch hat nicht nur eine Chance oder eine zweite verdient, sondern auch eine dritte, vierte, fünfte oder sechste. Wir dürfen nicht sagen: Der hat seine Chance gehabt.“

Wozu ist die Katholische Kirche noch gut? Wenn sie „den Menschen zugewandt“ ist und für „gerechte Lebensverhältnisse“ eintritt, bleibt sie unverzichtbar. Was verschafft ihr Glaubwürdigkeit? „Kirche gewinnt Glaubwürdigkeit durch glaubwürdige Persönlichkeiten und glaubwürdiges Handeln.“ Er sei, sagt Hendrik Rook, „tief beeindruckt“ von all jenen Menschen, die das „vor Ort leben und prägen“ wie – stellvertretende für viele – der Waiblinger Pfarrer Franz Klappenecker.

Rook ist zu bescheiden, um das Naheliegende zu ergänzen: Auch er selbst stand in seinen 27 Waiblinger Berufsjahren für diesen Geist.

Einen weiteren Funken entzünden: Hendrik Rook hat noch was vor

Im Ruhestand wolle er mit seiner Frau „die Zeit, die uns gemeinsam bleibt“, auskosten. Die Welt bereisen? „Den Impuls habe ich nicht.“ Das Paar hat drei Kinder und sieben Enkel – da gebe es genug Anlässe, sich nützlich zu machen. Ansonsten: endlich „vernünftig Italienisch lernen“; wandern, Konzerte besuchen und Vorträge; in der Hospizarbeit helfen.

Und noch etwas steht auf dem Rentnerplan: Im Rems-Murr-Kreis gibt es eine Stiftung für von Armut bedrohte Kinder, sie heißt „Funke“; an der Gründung war Hendrik Rook maßgeblich beteiligt – im Kreis Ludwigsburg, sagt er, fehle so etwas noch.