"Unsinnig", "man ruiniert uns": Erbitterter Streit um Pflegehaus Weissach im Tal

In Weissach im Tal gärt es derb – da das dortige Gemeindepflegehaus nicht den Regeln der Landesheimbauverordnung entspricht, droht dem Seniorenzentrum im Extremfall das Aus. Die Lage ist sagenhaft vertrackt, die Eigentümer sind stinksauer - aber es gibt nun einmal "Mindeststandards", sagt die Heimaufsicht. Die Geschichte einer Zwickmühle.

Was ist eigentlich diese Landesheimbauverordnung?

Die Landesheimbauverordnung ist durchaus nicht gestern vom Baum gefallen: Sie trat bereits 2009 in Kraft. Und ihr Kernanliegen ist gut: Die Regeln sollen dafür sorgen, dass alte Menschen würdevoll und zeitgemäß wohnen, in Einzelzimmern mit 16 Quadratmetern Mindestgröße, flankiert von ausreichend Gemeinschaftsflächen für die gesellige Begegnung.

Diese Forderungen wurden bei Neubauten nach 2009 bereits vielfach umgesetzt – Heimen aus der Zeit vor 2009 hingegen wurde eine zehnjährige Übergangsfrist eingeräumt, bis 2019: In diese Kategorie fällt das Weissacher Haus, gebaut Anfang der 2000er Jahre. Ihm hat das Landratsamt als Heimaufsicht obendrein gar eine Fristverlängerung bis 2026 gewährt: satte sieben Jahre Zuschlag, um eine Lösung zu finden.

Tja. Sie ist, Stand Februar 2023, noch immer nicht in Sicht.

Umbauen, neu bauen, aufgeben? Das Ringen um eine Lösung

Betreiber ist das Alexander-Stift – Besitzer sind zwei Eigentümergemeinschaften mit mehr als 40 Einzelparteien. Viele haben sich damals in das Heim mit etwa 50 Pflegeplätzen eingekauft, um sich einen Ort fürs Alter zu sichern.

Nun aber stellt sich Frage eins: verordnungsgerecht umbauen?

Da würden nicht nur pro Partei weitere 50.000 Euro oder mehr fällig – obendrein würde sich, da Doppel- in Einzelzimmer umzuwandeln und 70 Quadratmeter Gemeinschaftsfläche zu schaffen wären, die Zahl der Plätze halbieren. Manche Eigentümer wären damit quasi raus. Machen die das überhaupt mit? Falls ja – würden sie von denen, die weiter ein Zimmer haben, entschädigt werden? In welcher Höhe? Und: Wäre der Betrieb eines Pflegezentrums, das nur noch Platz für 25 Leute böte, für den Betreiber Alexanderstift noch rentabel? Kurzum: schwierig.

Was zu Frage zwei führt: das Heim stattdessen aufgeben?

Das wäre nicht nur für die Eigentümer bitter; auch die Gemeinde Weissach hätte ein Riesenproblem. Sie geht perspektivisch von mindestens 70 Pflegeplätzen Bedarf im Ort aus – schon das bestehende Haus ist demnach mittelfristig zu klein.

Weshalb sich Frage drei aufdrängt: einen Neubau hochziehen?

Die Gemeinde liebäugelt mit einem Standort – gegen den eine Bürgerinitiative Unterschriften sammelt: Das Areal liege in einer Hochwasser-Rückhaltezone und werde regelmäßig überschwemmt.

„Ein Verstoß gegen die Grundrechte“, sagen Eigentümer

Die Luft im Flecken ist dick. In zwei uns vorliegenden Mails ans Landratsamt schimpfen diverse Eigentümer: Die Landesheimbauverordnung sei „unsinnig“ und in Wahrheit eine „Landesheimabbauverordnung“, damit „ruiniert man praktisch“ die „Altersvorsorge“ der Betroffenen, und das, „wo doch dringend Pflegeplätze gesucht werden“. Es sei „geradezu eine Pflicht des Landratsamtes“, eine komplette Befreiung von der Regel zu gewähren – „dauerhaft“.

Das lasse sich auch begründen. Erstens mit „technischer Unmöglichkeit“: Angesichts der „Vielzahl der Eigentümer“, die nur „einstimmig Beschlüsse fassen können“, sei eine Einigung „vollkommen unrealistisch“. Zweitens: Ein teurer Umbau sei wirtschaftlich unzumutbar.

Wenn das Landratsamt keine Befreiung erteile, sei das „ein Verstoß gegen die Grundrechte“ der Eigentümer.

Irgendwann ist "das Ermessen auf null reduziert", sagt das Landratsamt

Dabei ist die Heimaufsicht offenbar im Detail schon kompromissbereit: Bei den Zimmern, wo die Größe nur geringfügig unter den geforderten 16 Quadratmetern liegt, ließe sich wohl ein Auge zudrücken; um 70 Quadratmeter Gemeinschaftsfläche zu schaffen, könnte man sich womöglich mit einem Wintergarten behelfen.

Aber pauschal eine „unbefristete Befreiung“ erteilen? Hier sei „das Ermessen auf null reduziert“, teilt das Landratsamt auf ZVW-Anfrage mit. Gewisse „Mindeststandards“ seien nun mal einzuhalten, weil die Heimbauverordnung „die Achtung der Würde, der Persönlichkeit, der Individualität“ und der „Privatsphäre“ alter Menschen gewahrt sehen will.

Pudelwohl scheint dem Landratsamt damit aber auch nicht zu sein – die Behörde räumt ein: Wenn sich zum „primären Problem“ des „Fachkräftemangels“ auch noch „fehlende bauliche Kapazitäten“ gesellen, „kann dies insgesamt zum Hemmnis werden“ im Kampf gegen den Pflegenotstand in einer alternden Gesellschaft.

Im Rems-Murr-Kreis gibt es aktuell 64 Pflegeheime. Wegen der Verordnung sind 21 von ihnen dabei, Umbauten vorzunehmen, oder haben es schon hinter sich. 15 haben Ersatzneubauten hochgezogen oder Pläne dafür in der Schublade. Drei mussten den Betrieb aufgeben oder stehen kurz vor diesem Schritt.

Vorbild Rudersberg? So einfach ist es nicht

Einzigartig ist der Fall Weissach nicht – in Rudersberg gab es eine fast identische Konfliktkonstellation, die Argumente klangen nahezu wortgleich. Dort aber ist eine spektakuläre Lösung gelungen: Ein Pflegecampus entsteht; vierstöckiger Flachdach-Neubau plus umgebautes Bestandsgebäude. Investor: die Kreisbaugruppe. Sie plant auch in Urbach einen wegen der Landesheimbauverordnung nötigen Neubau.

Könnte das auch für Weissach im Tal eine Lösung sein? „Das Engagement“ der Kreisbaugruppe, teilt die Pressestelle des Landratsamtes mit, „ist begrenzt durch Fördermöglichkeiten, Finanzierung etc. und derzeit in Weissach nicht vorgesehen.“