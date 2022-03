Wer dieser Tage im Supermarkt einkauft, steht in manchen Sektionen vor geleerten Regalen. So geht etwa Sonnenblumenöl gerade weg wie warme Semmeln. Um Hamsterkäufen entgegenzuwirken, sind Supermärkte auch im Rems-Murr-Kreis dazu übergegangen, den Verkauf von Speiseölen und anderen Agrarprodukten auf so und so viel Stück pro Person zu beschränken. Gibt es infolge des Ukraine-Kriegs tatsächlich Lieferengpässe?

„5 Flaschen Öl pro Haushalt!“ steht auf einem handbeschriebenen Zettel, der