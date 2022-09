Urteil in Waiblingen: Bewährung für betrügerische ehemalige Steuersekretärin

Das Urteil über die 53-jährige Vorruheständlerin und ehemalige Finanzamts-Steuersekretärin (wir berichteten) ist vor dem Waiblinger Schöffengericht gefallen: Mit zwei Jahren Haft auf drei Jahre zur Bewährung ist die Frau, welche die Landesanstalt für Besoldung und Versorgung (LBV) in Fellbach um fast 150.000 Euro betrogen hat, am Ende dessen gelandet, was gerade noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann.

Die Betrügerin ist wieder auf freiem Fuß

Mit dem Urteil kam die Betrügerin nach zwei Monaten Ungehorsamsarrest im Frauengefängnis Schwäbisch Gmünd wieder auf freien Fuß. Sie hat aber ein Disziplinarverfahren des Finanzamtes am Hals, in dem sie früher als Beamtin tätig war, und muss auf ihre Pensionsansprüche verzichten.

Die genau 148.747,91 Euro, um welche sie die LBV mit gefälschten Rechnungen von Ärzten, Laboren, einem Abrechnungsservice für Kliniken und Chefärzte sowie einem Abrechnungs- und Finanzdienstleister für Heilberufe im Tatzeitraum vom 27. April 2018 bis 21. August 2020 betrogen hat, werde der Staat wohl nicht mehr bei ihr holen können, sagte der Vorsitzende Richter Steffen Kärcher im Zuge der Urteilsverkündung.

„Sie hat ihre Beamtenpflichten massiv missachtet und das Vertrauen ihres Dienstherrn missbraucht“, stellte Richter Kärcher fest und bescheinigte der Mutter und Oma ein hohes Maß an krimineller Energie.

Auf der anderen Seite sei es nicht so schwer gewesen, über einen Tatzeitraum von über zwei Jahren mindestens alle zwei Monate mit gefälschten Rechnungen en bloque anonym online zu betrügen, und die Frau sei auch noch nicht vorbestraft gewesen, wog der Richter die Strafzumessungskriterien ab.

Hatte sie Helfer bei der Tatausführung?

„Ob sie Helfer hatte, wissen wir nicht“, sprach Kärcher auch für zwei Laienrichter. Er hielte es allerdings für hoch wahrscheinlich, dass die Stuttgarter Staatsanwaltschaft, für die Oberstaatsanwältin Christiane Arndt auf drei Jahre Gefängnis plädiert hatte, in Berufung geht. Strafmildernd wurde berücksichtigt, dass die Betrügerin, die angab, psychosomatisch erkrankt zu sein, laut amtsärztlicher Untersuchung lediglich zwei Stunden am Stück verhandlungsfähig war.

„Was dahintersteckt, kann ich nicht feststellen“, befand Christiane Arndt über das Tatmotiv. Für Lotterien, Wettbüros und Kasinos hatte die Betrügerin nicht mehr als 100 Euro im Monat ausgegeben. Spielsüchtig zu sein bestritt sie. Aufwendungen für medizinische Dinge waren aus ihren Kontoauszügen nicht ersichtlich, so dass die Staatsanwältin bei den Geldausgaben auf die allgemeine Lebensführung und Urlaube schloss.

In der als Einnahmequelle für die Lebensführung angelegten Tat mit 25 vollendeten Einzelbetrugsfällen sah die Anklägerin eine gewisse Dynamik, denn als die Frau gemerkt hatte, dass ihre gefälschten Anträge auf Beihilfen zu Krankheitskosten anstandslos durchgehen, habe sie immer weiter gefälscht. Ob sie dafür ein Bildbearbeitungsprogramm benutzte oder einfach nur Schere und Klebstoff vor dem Einscannen, konnte nicht festgestellt werden.

Tränenreiche Einlassung: „Alles nur für die Familie getan“

Die früher im Raum Freiburg lebende Verurteilte selbst gab in ihrem letzten Wort vor der Urteilsverkündung unter Tränen an, sie habe das alles nur für ihre Familie getan. „Ich möchte mich entschuldigen für diesen Ausrutscher“, rechtfertigte sie ihre „Ausgaben für Heilpraktiker-Fortbildungen und Literatur“. Sie lebe mit einer Tochter und einer Enkelin in einem Haus in Norddeutschland und ihr Lebensgefährte unweit davon im Haus seiner Mutter.

„Mama, wir haben der Polizei gesagt, wo du bist, die suchen dich“, sei eines Tages ein Anruf ihrer Tochter ins Haus des Freundes gekommen. Damals habe sie sowohl das Haus ihres Partners gehütet als auch ihr eigenes mit Streichelzoo und Hund.