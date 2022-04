Lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes: So lautet das Urteil der Schwurgerichtskammer am Landgericht Stuttgart über den 29-Jährigen, der seine 25-jährige Frau in der gemeinsamen Backnanger Wohnung mit einem Ausbeinmesser erstochen hat (wir berichteten). Die Kammer fand keinerlei Anhaltspunkte für eine „Tötung im Affekt“, welche der geständige Täter begangen haben wollte.

Heimtücke und niedrige Beweggründe

„Sie sind kein eiskalter Mörder, aber Sie sind ein Mörder“, sah der