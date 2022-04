Verdacht auf versuchte Vergewaltigung: Mann aus Weinstadt steht vor Gericht

Wegen Vergewaltigung und Körperverletzung muss sich ein 32-Jähriger aus Weinstadt vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Er soll eine 22-Jährige aus Waiblingen, die er über ein Dating-Portal kennengelernt hat, in seiner Wohnung geschlagen und mit Gewalt zu erniedrigendem Sex gezwungen haben.

Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, bei einem Treffen am 14. Dezember 2019 gegen 13 Uhr in seiner damaligen Wohnung in Weinstadt kurz verschwunden und dann nackt aus dem Badezimmer gekommen zu sein.

Als die 22-Jährige gesagt habe, dass sie keinen Sex mit ihm will, habe der Beschuldigte sie ins Gesicht geschlagen und auf die Couch gestoßen. Dort habe er von der 22-Jährigen aus Waiblingen verlangt, dass sie sich auszieht. Dann habe der Angeklagte die Frau an den Haaren ins Schlafzimmer gezerrt und sie auf dem Bett vergewaltigt.

Die 22-Jährige habe sich mit Händen und Füßen gewehrt und schließlich die Wohnung verlassen können, heißt es in der Anklage weiter. Ihre Brille, die sie vergessen hatte, legte ihr der Angeklagte hinterher auf den Briefkasten.

Er habe eingefordert und die Frau habe gemacht

Vom zeitlichen Verlauf her sei alles so gewesen, aber Vergewaltigung habe es keine gegeben, berief sich der 32-Jährige darauf, dass er beim Sex stets den „dominanten Part“ innegehabt hätte. „Sie hätte jederzeit gehen können“, meinte er gegenüber dem Vorsitzenden Richter Rainer Skujat. Die 22-Jährige hätte ebenfalls „auf etwas härteren Sex gestanden und er habe auch schon davor mit ihr geschlechtlich verkehrt. Konkret auf der Rückbank seines Autos auf einem Cannstatter Parkplatz. Die richterliche Frage, ob dabei Unterwürfigkeit der Frau eine Rolle gespielt habe, bejahte der Angeschuldigte. Er habe eingefordert und die Frau habe gemacht, beschrieb er seine sexuellen Vorlieben.

„Hey Schlampe“ war die Anrede, die der Weinstädter im Chat mit der Waiblingerin benutzte. Am Tattag habe er wie immer in einem „leicht befehlenden Ton gesprochen“ und auch Spaß an Klatschgeräuschen durch Schläge auf den Po gehabt, fuhr der Beschuldigte fort, so etwas hätte eben dazugehört. Im Chat hatte er auch von „Züchtigung“ gesprochen.

Die 22-Jährige bestätigte im Zeugenstand den einvernehmlichen Geschlechtsverkehr im Auto. In der Wohnung jedoch habe der Angeklagte nur mit ihr sprechen wollen.

Im Chat habe sie die Dominanz des Weinstädters angetörnt

Auf Nachfrage von Richter Skujat und aus den Chatverläufen ergab sich, dass die beiden gar kein anderes Thema hatten als Sex und von den Vorlieben her einigermaßen auf der gleichen Linie lagen. Dennoch habe sie an diesem Tag nicht gewollt und das dem Angeklagten auch gesagt, beteuerte die Zeugin.

Bevor sie zur Polizei ging, vertraute sich die 22-Jährige ihrem besten Freund und ihrer Mutter an. Die Chats hatte sie zu diesem Zeitpunkt alle schon gelöscht. Die Verletzungen an ihrem Gesäß, berichtete die Geschädigte, seien nach ein paar Tagen vollständig abgeheilt und weitere Verletzungen habe sie nicht gehabt. Psychologische Hilfe habe sie auch keine in Anspruch nehmen müssen.

„Haben Sie sich widerspruchslos als Schlampe bezeichnen lassen?“ Diese richterliche Frage bejahte die Waiblingerin. Im Chat habe sie die Dominanz des Weinstädters angetörnt. „Vieles hab’ ich auch geschrieben, weil es mir gutgetan hat, dass er mich begehrt hat“, gab die Zeugin und Geschädigte zu. Dass er keine Beziehung möchte, hatte ihr der Angeklagte gesagt und schon nach den ersten Begegnungen gemeint, auf einer Parkbank sitzen, sei ja okay, aber beim nächsten Mal müsse mehr passieren.

War es eine Vergewaltigung oder war der harte Sex zu brutal? Das Gericht muss im weiteren Verlauf der Beweisaufnahme prüfen, ob der Angeklagte gewusst hat, dass die Frau mit seinen sexuellen Handlungen nicht einverstanden war. Außer Weinen gab es keine Gegenwehr und die Wohnungstüre war nicht abgeschlossen.