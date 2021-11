Der Tatvorwurf der Vergewaltigung einer 24-jährigen Behinderten wiegt schwer und das Stuttgarter Landgericht schlägt sich durch einen wahren Aussagen-Dschungel: Was stammt vom vermeintlichen Opfer selbst? Welche Aussagen sind seinen Betreuern und Begleitern zuzuordnen? Was wurde in der Einrichtung der Diakonie Stetten intern aufgearbeitet? Von der Beantwortung dieser Fragen hängt ab, ob der Angeklagte schuldig ist oder nicht.

Dass der Nordafrikaner die junge Frau mit in seine