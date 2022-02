In Deutschland Kredite in Höhe von rund zehn Millionen ergaunert, nach Brasilien abgetaucht und dort wegen Tötung eines seiner Stiefkinder sehr lange Zeit im Gefängnis gewesen: Um diese Eckdaten herum wollte die Wirtschaftsstrafkammer des Stuttgarter Landgerichts jetzt wissen, was sie mit dem Geschäftsmann aus Urbach für einen Menschen vor sich hat. Die Geschäfte liefen fast immer über gute Freunde und es gab zwei Familienbildungen mit Tötung eines Stiefkindes, wofür der Mann in Brasilien zu