Verkürzte Hilfsfrist von zwölf Minuten: Wie soll das im Rems-Murr-Kreis gehen?

Zwölf Minuten, so kurz soll es nach einem Notruf in Baden-Württemberg künftig dauern, bis Rettung eintrifft. Diese Planungsgröße wird den Rettungsdiensten im Anfang September bekanntgewordenen Rettungsdienstplan 2022 des Landes-Innenministeriums vorgegeben. Im Rems-Murr-Kreis wurde die jahrzehntealte Vorgabe von „15 Minuten in mindestens 95 Prozent der Rettungseinsätze“ erst im Jahr 2021 annähernd umgesetzt. Wie soll das nun so schnell mit den zwölf Minuten klappen?

Der Bürger habe zwar auch mit der neuen zeitlichen Planungsvorgabe keinen einklagbaren Rechtsanspruch auf eine so schnelle Notfallrettung, „es ist uns allerdings ein wichtiges Anliegen, die Qualität und die Geschwindigkeit des Rettungswesens in Baden-Württemberg weiter zu verbessern. Es geht ja schließlich um Menschenleben und in Notfällen um Minuten, ja Sekunden“, sagt Wilfried Klenk aus Oppenweiler, CDU-Staatssekretär im Landesinnenministerium.

Klenk ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass „bisher nicht 15 Minuten Rettungsfrist gefordert gewesen sind, sondern zehn bis höchstens 15 Minuten“. Die Rettungsorganisationen hätten sich dann aber nur am Maximum „15 Minuten“ orientiert und noch nicht einmal die immer und überall eingehalten. „Wir geben also mit zwölf Minuten nun eine deutlichere und unmissverständlichere Planungsvorgabe.“

Dagegen kursieren Einwände. Skeptiker gehen von einer bedeutenden Zahl an Rettungswagen, Notärzten und Rettungssanitätern aus, die zusätzlich notwendig wären, um die zwölf Minuten einzuhalten. Und das zu einer Zeit des Fachkräftemangels, klammer Finanzen und Kostenexplosionen aufgrund von Ukraine-Krieg und Energiekrise.

Wilfried Klenk winkt ab: „Die Rettungsorganisationen bringen schon immer irgendwelche Gründe vor, warum dies oder das nicht klappen können soll. Zwölf Minuten: Das ist die Vorgabe und so soll ab jetzt geplant werden.“

Gibt es einen Zeitplan? Oder: Ab wann gelten die zwölf Minuten?

Nun stehe aber erst einmal ein Strukturgutachten an, was ermitteln soll, was konkret notwendig wäre. „Wenn sich dann zeigt, dass Mehrinvestitionen erforderlich sind, müssen wir natürlich auch über staatliche Fördergelder sprechen“, sagt Klenk.

In Auftrag gegeben hat das landesweite Strukturgutachten der Landesausschuss für den Rettungsdienst, in dem neben den vier Organisationen Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Malteser-Hilfsdienst (MHD), Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) auch die Kostenträger, sprich die Krankenkassen, vertreten sind. „Als Begutachtungszeitraum wurde das Jahr 2022 festgelegt. Das Gutachten soll zum Ende des Jahres 2023 vorliegen“, sagt Yvonne Kremer, Pressesprecherin des Landes-Innenministeriums.

Eine Arbeitsgruppe werde „insbesondere den genauen Untersuchungsauftrag, die Methodik und die Leistungsanforderungen für das Strukturgutachten festlegen sowie die Bewertungskriterien für die Beauftragung erstellen“, sagt Yvonne Kremer. „Die Arbeitsgruppe wird auf Basis der erarbeiteten Unterlagen Angebote einholen und aus diesen den Auftragnehmer auswählen. Die Beauftragung erfolgt zu gegebener Zeit durch einen Leistungsträger.“

In dem Gutachten werde es um Fahrzeuge, Strukturen und Prozesse gehen, ergänzt Christian Siekmann, Pressesprecher des DRK Rems-Murr, das in unserem Landkreis maßgeblich für das Rettungswesen ist und die Integrierte Rettungsleitstelle betreibt, wo die Notrufe eingehen. Erst im Anschluss an das Gutachten würde der DRK-Kreisverband einen Arbeitsauftrag zur Umsetzung erhalten, sagt Siekmann.

Das Vorgehen, ein landesweites Strukturgutachten machen zu lassen, hält auch Landrat Dr. Richard Sigel für sinnvoll, „da so Synergien besser ermittelt und genutzt werden können“. Sigel ist auch Kreis-DRK-Präsident und im Bereichsausschuss für das Rettungswesen beratende Rechtsaufsicht. „Die Bereichsausschüsse werden sich bei ihren Beschlüssen an dem Gutachten orientieren. Mit ersten Ergebnisse dieses Gutachtens rechnen wir Ende 2023, so dass mögliche Maßnahmen erst ab dem Jahr 2024 umgesetzt werden können.“

Sigel weiter: „Spätestens dann wird klar, wo neue Standorte Sinn ergeben, wie viele zusätzliche Fahrzeuge gebraucht werden und mit welchen finanziellen Auswirkungen zu rechnen ist. Bis dahin sind wir als Landkreis de facto blockiert.“

Wahr ist aber auch: Der Rettungsdienstplan 2022 mit der Zwöf-Minuten-Vorgabe ist am 31. August 2022 im Gemeinsamen Amtsblatt veröffentlicht worden, „so dass er bei aktuellen Planungen bereits zu berücksichtigen ist“, sagt Yvonne Kremer – als Selbstverpflichtung der Selbstverwaltung des Rettungswesens im Land.

Die Lage im Rems-Murr-Kreis: Besser als früher, aber noch ausbaufähig

„Grundsätzlich ist die Verkürzung der Hilfsfrist auf zwölf Minuten eine gute Sache. Je schneller die Menschen im Notfall medizinische Hilfe bekommen, desto besser“, sagt Landrat Richard Sigel. „Man muss aber auch ehrlich sagen, dass allein die Vorgabe von zwölf Minuten faktisch noch nichts verbessert.“

In den vergangenen Jahren habe der Landkreis bewusst ein großes Maßnahmenpaket geschnürt, um die Notfallrettung im Rems-Murr-Kreis nachhaltig zu verbessern und enger zu verzahnen. „Um die neue Vorgabe zu erreichen, müssen die bestehenden Strukturen erneut verbessert werden: Das heißt, wir bräuchten konkret zusätzliche Standorte und mehr Personal“, so Sigel.

Im Jahr 2018 hatte der Bereichsausschuss Rems-Murr ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, mit dem die Notfallversorgung im Landkreis erneut verbessert wurde: „Deutlich mehr Personal (auch in der Leitstelle), mehr Fahrzeuge und eine bessere Verteilung der Standorte – das war das bewusste Ziel“, sagt Sigel. „Durch die getroffenen Maßnahmen konnte die Hilfsfrist von 15 Minuten der Rettungswagen im Jahr 2021 erreicht werden.“

Auch bei den Hilfsfristen des Notarztes sei eine positive Tendenz feststellbar, so Sigel, „die Hilfsfrist wurde jedoch noch nicht nachhaltig erreicht“.

Für 15 Minuten bereits Handlungsbedarf im Bereich Waiblingen, Fellbach, Kernen

Daraufhin sei erneut ein regionales Gutachten für den Rems-Murr-Kreis beauftragt worden, das seit Frühjahr 2022 vorliege. Das Gutachten sehe in Waiblingen Handlungsbedarf, um die Hilfsfristen im Bereich Waiblingen, Fellbach und Kernen weiter zu verbessern. Eingehalten worden sei dort bis dato die Maximal-15-Minuten-Hilfsfrist nur in 93,5 % der Notfälle. „Auf dieser Grundlage diskutiert der Bereichsausschuss derzeit eine Erweiterung des Notarztstandortes in Waiblingen“, sagt Richard Sigel.

Für den Rettungsdienst eine zentrale Rolle spiele auch die Integrierte Leitstelle (ILS) in Waiblingen. Diese wird vom Landkreis und dem DRK-Kreisverband in gemeinsamer Trägerschaft betrieben. „Diese Struktur soll ebenfalls verbessert und eine neue Leitstelle gebaut werden. Bei der Suche nach einem geeigneten Baugrundstück für den Neubau der DRK-Kreisgeschäftsstelle, der Rettungswache des DRK und eines Neubaus der ILS konnte der Landkreis zusammen mit der Stadt Waiblingen eine sehr gute Lösung auf einer Fläche in der Beinsteiner Straße in Waiblingen ermöglichen“, sagt Sigel. Bei der Neukonzeption der ILS in den kommenden Jahren investieren der Landkreis (zu 45%) und die Krankenkassen (zu 55%) in moderne Technik und in eine Optimierung der Arbeitsbedingungen und Abläufe.

Es wird sich zeigen, ob dadurch die neue Hilfsfrist-Vorgabe von zwölf Minuten in 95 Prozent der Notfälle flächendeckend eingehalten werden kann. In den kommenden Tagen werden wir uns die Strukturen des Rettungswesens genauer anschauen.