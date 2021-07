Was wird aus Weru, dem Rudersberger Fenster- und Türenbauer? Am Dienstag, 6. Juli, erschütterte eine Pressemitteilung den Rems-Murr-Kreis: Das Traditionsunternehmen soll nach Dänemark verkauft werden. Der bisherige Eigentümer H.I.G. Capital, eine milliardenschwere US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft, und Dovista, ein Unternehmen, das in Skandinavien, Großbritannien und Irland Fenster aus Holz und Holz/Aluminium vertreibt, sind sich einig. Zustimmen müssen jetzt noch die