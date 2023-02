Verkehrszeichen an B29 zwischen Schorndorf und Waiblingen-Beinstein überklebt

An der B29 zwischen Schorndorf und Beinstein haben Unbekannte nach Polizeiangaben acht Verkehrsschilder überklebt. Tempo 100 war darauf am Montagmorgen (27. Februar) zu lesen. An diesem Abschnitt der Bundesstraße gilt eigentlich ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern. Laut der Polizei waren beide Fahrtrichtungen betroffen, allerdings waren immer nur die Schilder am rechten Fahrbahnrand überklebt. „Das kann für Verwirrung sorgen, weil am rechten Fahrbahnrand eine andere Angabe stand als auf der linken Seite“, so ein Polizeisprecher. Ob es sich dabei um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr handele, werde derzeit von der Staatsanwaltschaft Stuttgart geprüft.

Im Rems-Murr-Kreis sind der Polizei bislang keine ähnlichen Fälle bekannt. Wer dafür verantwortlich sein könnte, darüber möchte die Polizei nicht spekulieren. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Debatten über ein Tempolimit an der B29 gegeben, alle Vorstöße waren bislang jedoch ins Leere gelaufen.

Rund 2000 Euro Sachschaden

Unerlaubtes Plakatieren ist eine Ordnungswidrigkeit, vermutlich handelt es sich bei dem Überkleben der Verkehrsschilder außerdem um Sachbeschädigung. Denn die Polizei geht davon aus, dass die Verkehrsschilder kaputt sind, weil sie durch den Klebstoff nicht mehr reflektieren. Die überklebten Schilder müssen deshalb ausgetauscht werden, der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 2000 Euro.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950 422.