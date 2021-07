Wo steckt der elfjährige Junge, der seit Montagnachmittag (5.7.) vermisst wird?

Diese Frage stellte sich noch am Dienstagmorgen (6.7.). Nun meldet die Polizei (Stand 12.45 Uhr): Der Junge ist gefunden worden, es geht ihm gut, und zwischenzeitlich befindet sich der Elfjährige wieder in der Jugendhilfeeinrichtung in Winnenden, in welcher er lebt. Die Kriminalpolizei Waiblingen hatte am Dienstag (6.7.) ermitteln können, wo sich der Junge aufhielt.

Das Kind war zuvor schon öfter