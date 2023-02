Verschobene OPs an den Rems-Murr-Kliniken: Entspannt sich die Lage nach Corona?

Fallen Zugfahrten aus, weil Personal fehlt – ist das ärgerlich. Müssen Menschen lange auf eine Operation warten – fühlt sich das ungleich unangenehmer an. Notgedrungen sammelten Kliniken zu Pandemiezeiten eine Menge Erfahrungen damit, wie man unter Hochdruck mit sehr knappen Ressourcen OP-Pläne anfertigt, wieder umwirft, neu aufstellt.

Die Pandemielage hat sich entspannt. Gilt das auch für die OP-Planung? Oder schieben die Kliniken noch immer eine regelrechte Bugwelle von Operationen vor sich her, die sich wegen der zahllosen Verschiebungen in den Corona-Jahren aufgebaut hatte? Wie wirkt sich der allgegenwärtige Personalmangel aus?

Ziel: 2023 wieder aufs Vor-Pandemie-Niveau gelangen

Antworten sowohl von den Rems-Murr-Kliniken als auch vom Klinikum Stuttgart klingen überwiegend positiv: „Nach aktuellem Stand gehen wir davon aus, dass wir 2023 wieder das Niveau der OP-Zahlen vor der Pandemie erreichen werden“, berichtet Christine Felsinger, Sprecherin der Rems-Murr-Kliniken: „Wir sind aktuell bereits wieder annähernd auf Vor-Corona-Niveau, was die Zahl der geplanten Operationen in unseren Häusern anlangt.“

Um eine coronabedingte, „ganz große Bugwelle“ zu vermeiden, hätten die Rems-Murr-Kliniken bereits zu Pandemiezeiten und dann vor allem im Jahr 2022 jede Möglichkeit genutzt, noch ausstehende Operationen abzuarbeiten. Sprich, das lässt sich daraus schließen: Die Bugwelle existiert, doch lässt sich mit ihr umgehen.

Welche Arten von Operationen verschiebbar sind, ist klar geregelt

In den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 mussten laut der Sprecherin „tatsächlich viele geplante Operationen, sogenannte Elektiv-OPs“, verschoben werden. Eine „elektive“ Operation ist definiert als „nicht notfallmäßiger Eingriff“. Eingriffe dieser Art sind zwar ärztlich empfohlen, doch müssen Betroffene sie nicht sofort hinter sich bringen. Man kann diese Art von OPs vorausplanen, „ohne die Gesundheit des Patienten oder das erwartete Ergebnis des Eingriffs zu beeinträchtigen“, erläutert die Sprecherin. In diese OP-Gruppe fallen zum Beispiel Endoprothetik-Operationen an Hüfte, Knie oder Schulter, die terminlich weniger kritisch sind, weil die Erkrankung nicht lebensbedrohlich ist. In der Allgemein- und Viszeralchirurgie (das ist vereinfacht ausgedrückt Chirurgie im Bauchraum) zählen zu dieser Gruppe von Operationen zum Beispiel Leistenbrüche, in der Gynäkologie etwa Entfernungen der Gebärmutter.

Zu Corona-Zeiten mussten Kräfte in die Intensivmedizin verlagert werden

Das Elektiv-OP-Programm kam zu Pandemiezeiten zeitweise praktisch komplett zum Erliegen, heißt es in der Antwort Christine Felsingers auf eine Anfrage dieser Zeitung. Das lag zum einen an gesetzlichen Vorgaben, die darauf ausgerichtet waren, dass Kliniken ihre Kapazitäten für Intensivmedizin hochfahren konnten. „Weil Patienten mit schweren Erkrankungen aus Angst vor Ansteckung kaum aus dem Haus und schon gar nicht in Kliniken gingen, mussten auch diese OPs verschoben und nachgeholt werden“, berichtet die Sprecherin weiter. Diese Situation habe sich 2022 nach und nach verändert.

Corona ebbte ab - und eine Infektionswelle rollte durchs Land

Doch sahen sich die Kliniken 2022 mit neuen Herausforderungen konfrontiert: Eine Infektionswelle, die gar nichts mit Corona zu tun hatte, rollte durchs Land. Die Welle verschonte auch das Klinikpersonal nicht. Mit krankheitsbedingt wenig Leuten galt’s extra viele Menschen zu behandeln. „In überschaubarer Zahl“ habe man deshalb in den vergangenen Monaten und Wochen erneut OPs verschieben müssen.

Landauf, landab wird unterdessen über Fachkräftemangel geklagt. Trotz aller Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen, und obwohl deutschlandweit während der Pandemie eine Vielzahl von Pflegekräften einen Berufswechsel erwogen hat – wächst die Belegschaft an den Rems-Murr-Kliniken stetig weiter. Seit 2019 sind laut Christine Felsinger insgesamt 150 Stellen im Pflegebereich nicht nur neu geschaffen, sondern tatsächlich auch besetzt worden. „Zum einen gelingt uns das aufgrund einer sehr guten Übernahmequote aus unserem eigenen Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Winnenden“, erläutert Christine Felsinger.

Alleinstellungsmerkmal: Bezahlbare Wohnungen fürs Klinikpersonal

Der Landkreis hilft, Personalengpässe wo möglich zu vermeiden. 66 Wohnungen für Klinikpersonal hat die Kreisbau in Winnenden fußläufig vom Krankenhaus entfernt gebaut, 32 in Schorndorf: Bezahlbarer Wohnraum in der Nähe des Arbeitsplatzes, das gilt als gewichtiges Pro-Argument für alle, die sich im Gesundheitssektor frei aussuchen können, wo sie arbeiten möchten.

Ferner arbeiten die Rems-Murr-Kliniken mit einer Vermittlungsagentur für Pflegekräfte aus dem Ausland zusammen. Felsinger spricht von „aktiver Integrationsarbeit.“ Momentan beschäftigen die Rems-Murr-Kliniken insgesamt 2800 Menschen über alle Abteilungen hinweg.

Das Klinikum Stuttgart ist um einiges größer. Unterm Dach der rechtlich selbstständigen gemeinnützigen Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts sind das Katharinenhospital, das Krankenhaus Bad Cannstatt und das Olgahospital zusammengefasst. Der Verbund verzeichnet ebenfalls Personalzuwachs: „Das Klinikum Stuttgart stellt ein und ist in der Pflege in den letzten drei Jahren um circa sieben Prozent auf knapp 3000 Pflegekräfte gewachsen“, heißt es in Prof. Dr. Jan Steffen Jürgensens Antwort auf die Anfrage dieser Zeitung. Laut dem Vorstandsvorsitzenden des Klinikums Stuttgart läuft auch dort der Betrieb „mittlerweile wieder dicht am Vor-Pandemie-Niveau.“

Fast 20 000 Operationen im Jahr 2022 an den Rems-Murr-Kliniken

Pro Jahr kommt das Klinikum Stuttgart, laut Jürgensen das „größte Krankenhaus der Maximalversorgung in Baden-Württemberg“, auf mehr als 50.000 Operationen. Zum Vergleich: 2019, also vor Corona, zählten die Rems-Murr-Kliniken an ihren beiden Standorten Schorndorf und Winnenden 20.177 stationäre und ambulante Operationen. 2020 ging die Zahl auf 17.959 zurück. Fürs Jahr 2022 weist die Statistik 19.447 Operationen an den Rems-Murr-Kliniken aus.

Wegen der jüngsten Infektionswelle – die mit Corona nichts zu tun hatte – musste auch das Klinikum Stuttgart zum Jahresende 2022 zahlreiche Operationen absagen. Betroffen war laut Jürgensen vor allem das Olgahospital. Zugleich ist auch das Klinikum Stuttgart weiter auf der Suche nach Personal. Die Nachfrage nach Behandlungen übersteige das Angebot, weshalb „Eingriffe priorisiert werden und mit Wartelisten gearbeitet wird. In einigen Disziplinen wie der Kinderorthopädie reichen die Terminierungen für planbare Eingriffe bereits bis ins dritte Quartal 2023“, informiert Jan Jürgensen.

Massiv in die Ausbildung von Assistenzpersonal für OPs investiert

Auch in Stuttgart haben sie sich einiges einfallen lassen, um an heiß begehrtes Fachpersonal heranzukommen und der hohen Nachfrage Herr zu werden. In den Operationssälen des Klinikums Stuttgart – es sind 50 an der Zahl – arbeiten außer Anästhesist/-innen und Operateur/-innen „vermehrt auch andere Berufsgruppen“ in der Assistenz, „um die Kapazitäten weiter zu steigern“, erläutert Jan Jürgensen: Man habe „massiv“ in die Ausbildung von Operationstechnischen und Anästhesietechnischen Assistentinnen und Assistenten investiert.

Ergänzend biete das Klinikum spezielle Qualifizierungsprogramme für medizinische Fachangestellte sowie Sanitäterinnen und Sanitäter an, „die berufsbegleitend strukturierte Trainings durchlaufen, um anschließend höherwertige und entsprechend attraktiver vergütete Tätigkeiten zu übernehmen“, wie es in Jürgensens Antwort weiter heißt.

Die künftige Entwicklung ist klar auf Wachstum ausgerichtet: „Mit dem Ausbau des Personals und der Qualifizierungsoffensive für medizinische Fachangestellte wollen wir möglichst deutlich über das Vor-Pandemie-Niveau kommen, um Härtefälle zu vermeiden und der hohen Nachfrage gerecht zu werden.“