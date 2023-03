Versuchter Totschlag am Bahnhof Endersbach: Opfer vermisst echte Reue

Im Weinstädter Fall des versuchten Totschlags eines heute 22-Jährigen vor dem Stuttgarter Landgericht vermisst das heute 20-jährige Opfer echte Reue: Schmerzensgeld in Höhe von 6500 Euro bezahlt der Täter bereits in Raten.

Die Raten, die in einem vor dem Landgericht zivilrechtlich geschlossenen Vergleich vereinbart wurden, kommen pünktlich als Entschädigung dafür, dass bei einem Gerangel zum Tatzeitpunkt am 18. September 2020 am Endersbacher Bahnhof ein spitzer Gegenstand in den oberen Brustbereich des damals 17-Jährigen gestochen wurde. Das Opfer leidet heute noch an seiner Schulterverletzung und kann seinen linken Arm nicht mehr so bewegen wie früher.

Opfer und Angeschuldigter sind Fans verschiedener Fußballclubs

Als es zu der Auseinandersetzung am Endersbacher Bahnhof kam, war der nun vor der Jugendstrafkammer unter Vorsitz von Dr. Johannes Steinbach stehende Angeklagte 19 Jahre alt. Vorausgegangen war ein Treffen mehrerer Jugendlicher und junger Erwachsener, die sich schon freitagnachmittags am Remssteg und auf der Birkelspitze zum gemeinsamen Feiern und Trinken getroffen hatten. Ein Teil der jungen Leute gehörte zum Fanclub „Schwabensturm“ des VfB Stuttgart, der Angeklagte zum Fanclub der Stuttgarter Kickers. Sie kannten sich alle vom Fußballspielen in Weinstadt und der Angeklagte stand im Verdacht, VfB-Fan-Sticker mit Fan-Symbolen der Stuttgarter Kickers überklebt zu haben.

„Hohe Strafkammer“, erklärte einer der Verteidiger des Angeklagten am dritten Verhandlungstag für seinen Mandanten: „Dass ich dich am Endersbacher Bahnhof schwer verletzt habe, weiß ich und trage schwer daran.“ Er habe geglaubt, er würde angegriffen, könne sich aber auch getäuscht haben, ließ der Angeschuldigte weiter mitteilen. Dass er den damals 17-Jährigen als 19-Jähriger verletzt habe, beschäme ihn und er bereue das sehr. Er stehe weder dem Opfer noch der Fangemeinde „Schwabensturm“ des VfB Stuttgart feindlich gegenüber.

Das Opfer, welches am Landgericht Stuttgart als Nebenkläger vertreten ist, konnte die Ausführungen des Verteidigers für den Angeklagten nicht als Entschuldigung annehmen. Der heute 20-Jährige war schon mit einem Täter-Opfer-Ausgleich nicht einverstanden. „Ich hätte mir das persönlicher gewünscht“, kritisierte er, in Richtung Entschuldigung käme vom Angeklagten immer nur etwas, wenn er unter Gerichtsdruck stehe. Wie damals schon in Waiblingen, wo das Jugendschöffengericht diesen Fall wegen gefährlicher Körperverletzung schon einmal anverhandelt und dann mit dem Hinweis, es käme auch ein versuchter Totschlag in Betracht, ans Landgericht hochverwiesen hatte.

Als Zeuge sagte das Opfer aus, es sei zusammen mit seinem Cousin auf dem Weg zum Bahnhof gewesen, um mit der S-Bahn heimzufahren. Plötzlich sei es zu einem Gerangel gekommen. Den Angeklagten habe er weggeschubst und plötzlich sei gegen ihn selbst ein Faustschlag von unten nach oben gekommen. „Mir wurde es mulmig und ganz arg heiß in der Brust“, schilderte das Opfer seine Lage. „Ich zog meinen Pulli hoch und bemerkte eine Stichwunde. Mir war schlecht.“

Video aus Überwachungskamera zeigt die Tat nicht

Geholfen, fuhr das Opfer im Zeugenstand fort, hätten ihm zwei befreundete Mädchen. Diese hätten ihm einen Druckverband angelegt, bis der Rettungswagen kam. Im Krankenhaus hätten Ärzte geschaut, ob noch Metallstückchen von dem Gegenstand in der Stichwunde sind, von der er glaube, dass es ein Messer war. Sehen können habe er das Stechwerkzeug jedoch nicht.

In den Prozess auf versuchten Totschlag wurde auch ein Video aus der Überwachungskamera am Endersbacher Bahnhof eingeführt, das Aufnahmen von Gleis 1 zeigte. Der Tathergang jedoch war darauf nicht zu sehen, sondern nur, dass der Angeklagte wegrennt und ein anderer ihm hinterher sowie eine weitere Person, die ins Gleisbett hinunter- und wieder heraufspringt.