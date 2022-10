Verwirrung um Corona-Regeln: Sind PCR-Tests für Angehörige kostenlos?

Jüngst haben wir angesichts der steigenden Corona-Zahlen die aktuellen Corona-Regeln in BW, was Quarantäne und Tests betrifft, zusammengefasst. Unter der Überschrift "Wo kann ich im Rems-Murr-Kreis einen PCR-Test machen lassen?" stand der Satz "Ohne Corona-Symptome, nach einem positiven Schnelltest/Selbsttest oder Kontakt zu einer coronapositiven Person. Terminbuchung über das Testportal (bei "Testgruppe" "PCR-Test" auswählen)".

Kontaktperson: Gibt es die Nachverfolgung überhaupt noch?

Daraufhin meldete sich eine Betroffene aus dem Rems-Murr-Kreis bei der Redaktion. Das könne so überhaupt nicht stimmen. Sie und ihre Angehörigen hätten vor einigen Tagen keinen PCR-Test machen dürfen, obwohl sie mit einer coronapositiven Person in einem Haushalt lebten, deren Infektion mittels PCR-Test zuvor bestätigt worden sei. "Ich vertraue den Schnelltests nicht, da sie auch bei der infizierten Person selbst nie angeschlagen haben", sagt die Frau.

Mehrere Teststellen hätten abgelehnt, sie und ihre Familienmitglieder mittels PCR-Verfahren zu testen. Sie hätte den PCR-Test im Zweifel und nach Auskunft der Apotheker selbst zahlen müssen, sagt die Frau. Daraufhin verzichtete sie. Auch auf dem Terminbuchungsportal "Cosan" sei unter der Rubrik Testgruppe unter "PCR-Test bei Angehörigen" in Klammern die Voraussetzung "informierte KP1-Person" vermerkt. Die Betroffene: "Die Kontaktverfolgung wurde doch längst eingestellt? Für wen kann dieser Punkt denn überhaupt noch gelten?"

PCR-Tests für Haushaltsangehörige

Das Landratsamt Rems-Murr stellt auf Nachfrage klar: "Haushaltsangehörige von Corona-Infizierten haben Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test." Als Nachweis für diesen Status müssen Haushaltsangehörige bei der Teststelle das Schnelltest- oder PCR-Testergebnis der infizierten Person und einen Nachweis derselben Meldeanschrift, zum Beispiel durch Vorzeigen des Personalausweises oder einer Meldebescheinigung, erbringen.

Um einen Termin zu vereinbaren, rät eine Mitarbeiterin der Pressestelle, zunächst einfach die Rubrik "PCR-Test für Angehörige" auszuwählen und den Vermerk "Informierte Kontaktperson" in Klammern zu ignorieren. Man werde die Rubrik sehr zeitnah korrigieren.

Positiver Selbsttest, kostenfreier PCR-Test

Darüber hinaus haben dem Gesundheitsamt Rems-Murr zufolge asymptomatische Kontaktpersonen Anspruch auf einen kostenfreien PCR-Test, wenn sie einen positiven Selbsttest gemacht haben. Die Durchführung des Selbsttests muss dafür nicht überwacht worden sein. Auch sei kein schriftlicher Nachweis über den positiven Selbsttest erforderlich.

Kontaktpersonen-Nachverfolgung: In Pflegeheimen gibt es das noch

Ebenso haben laut Gesundheitsamt Rems-Murr Anspruch auf einen kostenfreien PCR-Test von der zuständigen Behörde eingestufte enge Kontaktpersonen. Die Kontaktpersonennachverfolgung finde beispielsweise noch Anwendung in Pflegeheimen oder Reha-Einrichtungen. Ein Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test gilt bereits, wenn in der Einrichtung in den letzten 14 Tagen Covid-19-Fälle aufgetreten sind.

In diesem Fall gelte Paragraf 3 Coronavirus-Testverordnung (Testungen von Personen nach Auftreten von Infektionen in Einrichtungen und Unternehmen): Es müsse, so schreibt das Gesundheitsamt Rems-Murr, gegenüber "dem Leistungserbringer/Teststelle dargelegt werden, dass die zu testende Person den erforderlichen Bezug zu Einrichtungen oder Unternehmen hat, in denen von diesen Einrichtungen oder Unternehmen oder vom öffentlichen Gesundheitsdienst eine mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierte Person festgestellt wurde. "