Viel zu wenig Wohnungen im Rems-Murr-Kreis: Was tun?

Die Fellbacher Baubürgermeisterin Beatrice Soltys muss zwei Bauprojekte neu- und umdenken. Der Grund: Die Summe, die bei der Planung der Finanzierung ursprünglich für 100 Quadratmeter Wohnfläche gereicht hatte, genügt jetzt nur noch für 50 Quadratmeter. Wohnen, sagt Soltys, wird anders werden. Kommunen müssen neue Wege gehen. Wegen der wirtschaftlichen, der politischen, der ökologischen Situation. Man könnte Angst bekommen – muss man aber nicht.

Die wirtschaftliche, politische, ökologische Situation ist schwierig

Der Wohnbaugipfel Rems-Murr, der am Mittwoch im Backnanger Bürgerhaus stattfand, war erst der zweite. Corona war schuld. Der große Abstand zum ersten hatte aber einen Vorteil: Innerhalb von drei Jahren lässt sich bei der Rückschau aufs inzwischen Gelernte und Erreichte auf einiges blicken, selbst wenn die Zeiten keine rosigen sind. „Es hilft das Jammern nix“, sagte deshalb Dirk Braune, Geschäftsführer der Kreisbaugesellschaft, und legte los mit der Aufzählung der Erfolge.

2019, beim ersten Gipfel, wollte man mehr bezahlbaren Wohnraum? In Backnang wird jetzt ein Parkplatz zu einem Ort mit 50 Wohnungen. In Rudersberg wird’s einen Seniorencampus geben, in Weinstadt leben in der Kombi von Kindergarten und öffentlich geförderten Mietwohnungen längst die Menschen.

Bis 2027 sollen 500 öffentlich geförderte Mietwohnungen entstanden sein, bis Jahresende sind 251 davon fertig – 21,6 Millionen Euro Fördermittel wurden bisher dafür abgerufen. Und dafür – selten passiert so was – gab’s ein dickes Lob an die Politik: Es sei „das beste Landeswohnraumförderprogramm, das wir je hatten“. Ein Aber kam freilich gleich hinterher: Vieles könne nicht gemacht werden. Nicht, weil’s nicht machbar wäre, etwa die Verwendung von Recyclingmaterial beim Bauen, sondern weil es die Vorschriften verhinderten. Die Hangweide in Kernen sei das beste Beispiel für diesen politischen Missstand.

Gebäude klimaneutral zu machen, braucht Zeit

Um bauen zu können und trotzdem dem Klima nicht den Garaus zu machen, hat sich die Kreisbau die „Dekarbonisierung“ auf die Fahne geschrieben. Sprich: Klimaneutrales Bauen und Umbauen ist das Ziel. Das aber, sagte Braune, „dauert“. Vor allem die entsprechenden Renovierungen erforderten so umfangreiche Maßnahmen, dass teilweise die Mieter sogar die Wohnung wechseln müssten. Bis 2040, so sagte Landrat Richard Sigel, sollten alle kreiseigenen Häuser klimaneutral sein. Das, jawohl, sei noch weithin. Doch „wir wollen die Ziele realistisch setzen. Aber auch klar.“

Beatrice Soltys, 2016 zum zweiten Mal vom Fellbacher Stadtrat zur Baubürgermeisterin gewählt, setzte bei ihrer Wohnbauoffensive auch auf ein anderes ökologisches Ziel. Nüchtern-amtlich heißt es „Flächenmanagement“. Umgesetzt bedeutet es: Fellbach wuchert nicht amöbenhaft über seine Stadtgrenzen hinaus in die Natur. Bebaut werden sollen die innerstädtischen Flächen. „Ausschließlich.“ Und so bekam Schmiden seine „neue Mitte“ und 29 Mietwohnungen in einem hochwertigen Holzbau, das Land drum herum blieb Land. Ein Stück Land, das derzeit als Erweiterungsfläche für den Friedhof vorgehalten wird und als Bolzplatz genutzt wird, verspricht Platz für rund 80 Wohnungen; ein anderes, langes, schmales Areal kann wohl mit 40 Wohnungen bestückt werden; wo das alte Hallenbad stand, werden irgendwann 58 Wohnungen den Menschen ein Zuhause geben. Der größte Brocken ist für das alte Freibad-Areal vorgesehen: 270 Wohnungen.

Der Druck auf den Wohnungsmarkt ist unverändert hoch beziehungsweise steigt

Private Bauherren sollen in Fellbach mitbeteiligt werden, auch beim geförderten Wohnungsbau. Denn: Der Druck auf den Wohnungsmarkt sei unverändert hoch. Doch durch private Projekte konnte die Zahl der gebauten oder noch zu bauenden Wohnungen „deutlich erhöht“ werden.

Fellbach hat auch eine Wohnbaugesellschaft gegründet. Man müsse, sagte Soltys, „besonnen handeln“ – sie will trotzdem „Mut machen“. Auch wenn beim Bauen niemals nach Schema F gearbeitet werden könne. Jedes Projekt der Wohnbau müsse neu gedacht werden. Doch die Rechnung sei „bisher aufgegangen – ein Kraftakt“.

Beatrice Soltys nimmt in Anbetracht der großen Wohnungsnot, der nicht einzuschätzenden konjunkturellen Entwicklung, der steigenden Bauzinsen und der Entwicklung der Baukosten eine politische Entwicklung ins Visier: „Der Anforderungskatalog der Stadt an private Wohnbauprojekte ist zu überdenken, wenn neuer Wohnraum bezahlbar bleiben soll.“