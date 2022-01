Die Omikron-Welle breitet sich rasant aus, analog zur Inzidenz steigt die Nachfrage nach PCR-Tests. Die Labore arbeiten am Limit. „Lagen wir in Kalenderwoche eins noch bei einer Auslastung von um die 60 Prozent, sind die Kapazitäten nunmehr fast vollständig ausgelastet“, sagt ein Sprecher des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration. Die Anzahl der durchgeführten Tests habe sich von rund 140.000 Tests in der ersten Woche des Jahres auf circa 219.000 Tests in Kalenderwoche zwei