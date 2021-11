Nach dem ersten Impfstützpunkt in Schorndorf nimmt der Kreis laut einer Pressemitteilung des Landratsamts ab kommender Woche vier weitere Stützpunkte in Betrieb. Damit gibt es ab Mitte nächster Woche insgesamt fünf stationäre Impfangebote, die das gesamte Gebiet an Rems und Murr abdecken. Ziel des Landkreises und der Kommunen sei es, die Arztpraxen und mobilen Impfaktionen zu entlasten und den Menschen im Kreisgebiet zuverlässige Impfangebote mit Terminvergabe zu machen.

Bereits am