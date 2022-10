Viertklässler immer schlechter: Rems-Murr-Lehrer und Eltern über mögliche Gründe

Die Fähigkeiten von Viertklässlern in Deutsch und Mathe lassen immer mehr zu wünschen übrig. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie. Liegt es an Corona, dem hohen Migrantenanteil, einem suboptimalen Bildungsplan, an pädagogischen Defiziten oder schlichtweg am Personalmangel in den Schulen? Lehrer und Eltern aus dem Rems-Murr-Kreis haben zum Teil unterschiedliche Meinungen dazu, wo der Leistungsabfall der Grundschüler herrührt.

Laut „IQB-Bildungstrends 2021“ sind die Kompetenzen von Viertklässlern in Deutsch und Mathematik gegenüber den Ergebnissen aus den Jahren 2011 und 2016 bundesweit deutlich zurückgegangen. Und die Viertklässler in Baden-Württemberg sind im Ländervergleich noch weiter abgerutscht, befinden sich aber weiter noch im Mittelfeld. Die „besten“ Viertklässler sind nach wie vor in Bayern und Sachsen zu finden. IQB steht für Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen in Berlin, das im Auftrag der Kultusministerkonferenz zum dritten Mal eine länderübergreifende Vergleichsstudie gemacht hat.

„Dass insbesondere Kinder aus sozial weniger privilegierten Familien oder mit einem Zuwanderungshintergrund schlechter abschneiden, zeigt, dass wir noch großen Nachholbedarf bei der Bildungsgerechtigkeit haben“, wird Landeskultusministerin Theresa Schopper in einer Mitteilung der Kultusministerkonferenz zu den „IQB-Bildungstrends 2021“ zitiert. 50 Prozent der Grundschüler im Ländle haben einen Migrationshintergrund. In 53,6 Prozent der Haushalte wird eine andere Familiensprache als Deutsch gesprochen.

Im ländlichen Raum, etwa im Rems-Murr-Kreis, mögen es weniger sein. Aber dennoch ist auch dort die Situation an den Grundschulen prekär, etwa im Welzheimer Wald.

Die Sicht von Lehrern, Teil I: Gesellschaftliche Probleme

Gar nicht überraschend findet Jochen Müller, Rems-Murr-Kreis-Sprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Grundschullehrer in Schorndorf, die IQB-Studienergebnisse: „Man muss sich fast wundern, dass die Viertklässler in Baden-Württemberg nicht noch schlechter abgeschnitten haben. Da gibt es einen ganzen Strauß von Gründen, die in der Gesellschaft und der Politik zu suchen sind und die schon länger negativ wirken.“

Der sehr hohe Anteil an Grundschülern mit Migrationshintergrund bedinge vor allem sprachliche, aber auch kulturelle Integrationsprobleme. „Eltern können zu Hause den Kindern weniger beim Lernen helfen, weil sie vielleicht selbst nicht so gut Deutsch können“, sagt Müller.

Aber auch in Haushalten mit Deutsch als Familiensprache werde heutzutage kaum mehr vorgelesen, einander Geschichten erzählt oder zusammen gespielt. Stattdessen sei schon bei Grundschulkindern zu beobachten, dass der „weitgehend sinnfreie Gebrauch digitaler Medien“ einen Großteil des Tages einnehme. „Schon Fünf- oder Sechsjährige schieben ihre Daumen auf den Handys hin und her wie Profis.“ Sprachfähigkeiten mit angemessenem Wortschatz und korrekter Rechtschreibung und Grammatik entstünden dadurch nicht, und auch keine Sozialkompetenz, weil echte menschliche Interaktion fehle, die etwa beim Spielen draußen mit Spielkameraden oder beim Mannschaftssport im Verein zu erleben sei. „Kinder sind kaum mehr in Vereinen, bewegen sich deutlich weniger, sind selten draußen, werden schlechter ernährt, und sie lernen dadurch auch schlechter.“

Ganz Ähnliches berichtet Diana Hubschneider von der weiteren Lehrergewerkschaft VBE (Verband Bildung und Erziehung), ebenfalls Grundschullehrerin, mittlerweile in Großheppach. „Durch den modernen extensiven Medienkonsum geht in vielen Familien das Lernen im Alltag verloren: etwa, weil man nicht mehr zusammen in den Weinbergen spazieren geht und das Kind die Treppen zählen lässt oder weil man nicht mehr ,Ich sehe was, was du nicht siehst' spielt, wo ja auch Begriffe spielerisch erlernt werden können.“

Die zeitweise Pflicht zur sozialen Distanzierung wegen der Corona-Pandemie und das bei Grundschülern mehr schlecht als recht funktionierende Home-Schooling hätten die beschriebenen Probleme noch verstärkt, sagt Müller. „Es gab keine Verpflichtung zu digitalem Unterricht, weil die Ausstattung fehlte.“ Inzwischen hat Deutschland in drei Jahren zwar sehr viel aufgeholt, aber dies vor allem dank „der Lehrerschaft, die das Home-Schooling aus eigener Kraft bewältigt. Von der Politik kamen da zunächst nur Datenschutzbedenken gegen dieses oder jenes Software-Programm“. Diana Hubschneider ergänzt: „Einem Kind online Lesen und Schreiben beizubringen, ist wirklich schwierig.“

Zudem griffen Laissez-faire-Erziehungsmethoden und elterliche Gleichgültigkeit immer mehr um sich, sagt Müller. „Viele Kinder erleben es in der Schule zum ersten Mal, dass sie etwas tun müssen, und sind dann überfordert.“ Manche Eltern hätten leider auch die Einstellung, dass die Schule das richten müsse, was sie bei ihren eigenen Kindern in der Erziehung versäumt haben. „An keiner anderen Schulart haben wir eine derart heterogene Schülerschaft wie in den Grundschulen. Der Anteil psychisch auffälliger Kinder steigt kontinuierlich, auch jener adipöser (fettleibiger) Kinder“, sagt Müller.

Die Sicht von Lehrern, Teil II: Politische Versäumnisse

Die Schulen könnten zumindest ein wenig gegensteuern, wenn sie mehr Personal hätten und so individueller auf die Kinder eingehen könnten, sagt Jochen Müller. Der Personalmangel sei schon seit Jahren eklatant. „Die Landesregierung hat in der Vergangenheit frei werdende Stellen nicht neu besetzt und weder früher noch aktuell für ausreichend Studienplätze im Lehramtsstudium gesorgt, daher wird das Problem noch viele Jahre bestehen bleiben.“ Denn: Grundschullehrkräfte würden im Vergleich am schlechtesten bezahlt und arbeiten die meisten Wochenstunden, so Müller.

Es gebe auch deshalb kaum bis keine Förderstunden mehr, sagt Diana Hubschneider. „In Strümpfelbach an der Grundschule, wo ich vorher unterrichtete, zum Beispiel hatten wir gerade mal eine Lese-Förderstunde für drei Klassen pro Woche. In Mathe gab es gar keine. Im Rems-Murr-Kreis insgesamt gab es im letzten Schuljahr nur drei Mathe-Förderstunden an allen Grundschulen zusammengenommen.“

Auch Kitas seien personell miserabel ausgestattet und könnten die Kinder nur noch „beschäftigen“, Sprachförderung sei kaum möglich, und viele Kinder besuchten überhaupt keine Kita mehr, sagt Jochen Müller. „Und so werden teils noch gar nicht schulreife Kinder eingeschult.“

Die Politik versäume es seit Jahren, die Probleme von Grund auf zu lösen und mehr Grundschullehrkräfte auszubilden und einzustellen. „Wenn man unser Schulsystem mit einem Auto vergleichen würde, fahren wir von Beginn an mit einem platten Reifen und wundern uns, dass das Auto später immer noch keine Rennen fahren kann“, sagt Diana Hubschneider.

Grundschullehrkräfte seien seit Jahren am Limit, weil sie bei maximaler Belastung am meisten Vertretungsstunden ableisten müssten, da an Grundschulen am wenigsten Unterricht ausfalle, sagt Jochen Müller. „Es gibt seit Jahren keine Krankheitsreserve mehr. Teilzeitkräfte haben in aller Regel ihr Deputat aufgestockt, um ihrer Schule in diesen schwierigen Zeiten zu helfen.“

Die Sicht von Eltern: Auch pädagogische Fehler

Zwei seiner Kinder sind auf dem Gymnasium, eines noch in der Grundschule: Ein im Alter von sieben Jahren aus Osteuropa in den Rems-Murr-Kreis eingewanderter heutiger Familienvater gibt offen zu, dass in der jetzigen Zeit Lehrerin oder Lehrer zu sein sicherlich sehr schwer sei. „Die Lehrpläne werden ständig geändert, die Schulen klagen zu Recht über Personalmangel und auch die Kinder und Eltern werden immer schwieriger.“ Immer mehr Kinder benähmen sich unmöglich, seien schlecht erzogen, hätten keinen Respekt mehr vor Erwachsenen. Und dann gebe es noch all die Propeller-Eltern und Dauernörgler zu Hause, die alles besser wissen, aber Fehler nie bei sich oder ihren Kindern suchten.

Allerdings findet der Familienvater auch, dass pädagogisch so einiges falsch laufe. „Bei Lehrkräften sind schon lange die Rollläden unten. Sie empfinden jegliche Anmerkungen von Eltern sofort als Angriff, obwohl sie auch Dinge besser machen könnten und sollten.“ Lehrstoff werde häufig nur „durchgezogen“ und nicht „vermittelt“. „Einmal gezeigt, einige Aufgaben dazu, fertig.“ Methoden würden zu wenig eingeübt, „und die Kinder erhalten nur die Aufgabe, zum Beispiel eine Präsentation zu machen, ohne dies mit ihnen davor geübt zu haben“. Die vollständige Richtigkeit der Hausaufgaben kontrollierten Lehrer „schon lange nicht mehr“.

Das Pensum an Hausaufgaben sei „lächerlich gering“. Wenig zielführend seien auch die Wochenpläne, die schon in der Grundschule verteilt würden und den Kindern viel zu viel Freiraum ließen, selbst zu entscheiden, wie und wann sie etwas zu Hause lernten.

Das findet auch eine andere Leserin dieser Zeitung, deren zwei Kinder im Rems-Murr-Kreis zur Grundschule gehen. „Da wird viel zu wenig kontrolliert und viel zu wenig Druck aufgebaut. Mein einer Sohn konnte sich so unbemerkt wochenlang um das Erlernen von Schreibschrift drücken und es fiel erst auf, als eine Leistungsprüfung anstand. Man kann doch Sechs- oder Siebenjährige ohne Anleitung nicht einfach selbst entscheiden lassen, ob und was sie lernen, und die Eltern so lange im Unklaren lassen über bestimmte Leistungsschwächen.“

Jochen Müller als auch Diana Hubschneider geben zu bedenken, dass es immer individuell auf die Schule und die Lehrkraft ankomme. „Ich arbeite auch mit solchen Wochenplänen, aber den Kindern und Eltern ist klar, dass sie einen bestimmten Lernstoff bis zu einem bestimmten Zeitpunkt können müssen. Die Kinder dürfen sich nur aussuchen, was sie wann machen“, sagt Diana Hubschneider. Im Bildungsplan Baden-Württemberg werde eben Wert gelegt auf das selbstständige Lernen und Aneignen von Wissen schon in der Grundschule, ergänzt Jochen Müller. Und in vielen Grundschulen gebe es gar keine Hausaufgaben mehr, weil es Gemeinschaftsschulen seien und Aufgabenlösungen in der Betreuung etwa im Ganztagsbetrieb zusammen erarbeitet würden. „Eltern und Lehrer sollten konstruktiv zusammenarbeiten zum Wohle der Kinder“, appelliert Diana Hubschneider.