Virtual Dimension Center Fellbach: Was können virtuelle Realitäten leisten?

Man kennt’s vom Kater nach durchzechter Nacht: Wo bin ich?

Die Sache klärt sich meistens schnell. Derselbe Check verläuft im Metaverse ungleich komplizierter: Wo bin ich? Was ist hier echt – und was gibt’s gar nicht?

Von Kategorien wie „real“ oder „unreal“ sollte man sich besser lösen. Die Dinge verschwimmen in Zeiten, da man wegen einer Scheinwelten erzeugenden Brille kreischend fürchtet, gleich in die Tiefe zu stürzen – während man in Wahrheit in einem maximal langweiligen Vorführraum steht.

An diesen Zustand haben sich Menschen gewöhnt: Der Körper produziert im Bürostuhl sitzend Nackenverspannungen, und zeitgleich begibt sich der Geist in virtuelle, im Grunde nur vorgegaukelte Welten. Gamer tun das andauernd. Doch lassen sich von Software erzeugte Universen für sehr viel mehr nutzen als für Drachenjagden.

Kompetenznetzwerk für virtuelles Engineering in Fellbach

Wofür genau, wissen kundige Leute vom VDC in Fellbach. VDC steht für Virtual Dimension Center. Dahinter verbirgt sich „Deutschlands führendes Kompetenznetzwerk für Virtuelles Engineering“. Erste Vorsitzende des wirtschaftlichen Vereins, so heißt die Rechtsform korrekt: die Fellbacher Oberbürgermeisterin Gabriele Zull. Die Ziele der VDC-Mitglieder: „eine höhere Innovationstätigkeit und Produktivität durch Informationsvorsprung und Kostenvorteile“. Details sind in Strategiepapieren nachzulesen. Die Überschrift des jüngsten: „Roadmap XR & Metaverse“. Wer mit solchen Schlagworten nichts anzufangen weiß, befindet sich in guter Gesellschaft: Es mangele Unternehmen wie gesellschaftlichen Akteuren an Infos „für eine fundierte Entscheidung über ihre Rolle und ihren Beitrag in einem Metaverse“, heißt es gleich zu Beginn der 31-seitigen Ausarbeitung.

Was ist überhaupt ein Metaversum, englisch Metaverse?

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg begeistert, beängstigt und irritiert die Welt seit längerem mit Metaverse-Visionen. Menschen sollen in virtuellen 3-D-Welten arbeiten, leben, spielen, sich austauschen, Neues erschaffen, Leute treffen, in Projekten kooperieren. Es gibt Menschen, die halten diese Ideen für den allerheißesten Stoff, aus dem Zukunftsträume sind. Andere beschreiben Zuckerbergs Metaverse-Vision als bereits tot, Schnickschnack, Irrweg.

Expertenschaft uneins über Zukunftspotenziale

Zurück zum VDC-Strategiepapier: „Die Einschätzung über das Metaversum und dessen Zukunftspotenziale geht selbst bei Experten weit auseinander.“ Die Autoren des VDC-Strategiepapiers nennen eine lange Liste von Merkmalen, welche aus ihrer Sicht das Metaversum der Zukunft kennzeichnen werden: Menschen werden Bereiche des echten Lebens im Cyberspace planen, proben – und letztlich auch dort erleben. „Der Cyberspace ist ein Abbild der Realität und ermöglicht es, sie zu begleiten, zu verbessern, zu steuern, zu meistern“, heißt es im Strategiepapier. Man kann von Produkten, Objekten, von ganzen Fabriken digitale Zwillinge herstellen – und sie testen und verändern, ohne dass jedes Mal eine real existierende Sache hinterher in Schutt und Asche läge.

Eine weitere These: Metaversen werden Arbeit generieren. Jetzt schon existieren laut VDC weltweit mehr als 200 Plattformen, auf welchen Menschen mittels virtueller oder erweiterter Realität zusammenarbeiten. Virtuelle und anfassbare Welt gehen ineinander über, sind nicht mehr haarscharf zu trennen, bieten zahllose Möglichkeiten der Interaktion, der Verbindung von physisch Vorhandenem und digital Erzeugtem.

Fortschritt und Verdrängungswettbewerb

Die Technologien dahinter entwickeln sich rasant. „Enorme technische Fortschritte“ seien zu erwarten; „gleichzeitig findet ein intensiver Verdrängungswettbewerb statt“, heißt es im Strategiepapier. Zwischen den Zeilen klingt durch: Hier verbergen sich immense Chancen, nun traut euch doch endlich heran.

Vielleicht fürchten Menschen aber, komplett die Kontrolle zu verlieren. Sich Maschinen auszuliefern. Kritiklos wird im Stategiepapier eine der Anwendungen von künstlicher Intelligenz im Metaverse gepriesen: Man kann Chatbots einsetzen, das sind technische Systeme, die Anfragen von Menschen beantworten oder sie beraten oder Texte generieren. Ohne dass ein reales Gegenüber dahinterstünde. Gut trainierte Chatbots können das komplett allein.

Solche existieren schon lange. Zurzeit spricht die Welt über ChatGPT, ein System des US-Unternehmens OpenAI. AI steht für Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. ChatGPT kann Reden, Aufsätze und Hausarbeiten schreiben, Fragen beantworten– und noch einiges mehr.

Eine grafisch erzeugte Figur als Stellvertreter/-in

Ferner sind längst eine Reihe von Plattformen verfügbar, die als Basis für den Aufbau eines oder gleich mehrerer Metaversen dienen können. Im Strategiepapier sind seitenweise solche Plattformen aufgelistet. Sie heißen Metahero oder Nakaverse, Everdome oder Bloktopia. Auf „Tafi“ kann man eigene Avatare erstellen, auf Didimo lebensechte Versionen davon. Ein Avatar ist eine grafisch erzeugte Figur, die sozusagen im Auftrag eines echten Menschen kreuz und quer durch virtuelle Welten streift.

Wer will schon im Cyberspace aussehen, als wär’ er oder sie von gestern: Für Avatare kann man virtuelle Sneaker kaufen. Damit sie auch passen, kann man sie in der realen Welt anprobieren – mit Hilfe von erweiterter Realität, die Nutzer/-innen mittels eines gewöhnlichen Tablets erzeugen können.

Wie sich ein wie auch immer geartetes Metaversum entwickeln wird, wie sich Plattformen vernetzen, ob Menschen sich bereitwillig hineinbegeben in diese Welten oder nicht – weiß niemand. Sollte die Menschheit dauerhaft ungeduscht im Sessel sitzend aufs Metaverse starren, richten sich alle Hoffnungen auf Nackenverspannungen. Sie bieten Anlässe, sich zu bewegen – draußen in der echten Welt.