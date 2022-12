Volksbank wandelt drei weitere Filialen im Rems-Murr-Kreis in SB-Filialen um

Die Volksbank Stuttgart wandelt zum 1. März drei weitere Filialen im Rems-Murr-Kreis in reine Selbstbedienungsfilialen ohne Schalterbedienstete um. Betroffen sind diesmal Standorte im Raum Waiblingen/Winnenden. Die „Kundenbedürfnisse“, schreibt die Volksbank in einer Pressemitteilung, hätten sich „verändert“: Weil es mittlerweile ein „deutlich verbessertes Angebot an digitalen Dienstleistungen“ gebe, „erledigen Bankkundinnen und -kunden ihre Geschäfte zunehmend selbstständig“.

Fünf Filialen werden umgewandelt, drei davon im Rems-Murr-Kreis

Zum 1. März werden insgesamt fünf Volksbank-Filialen grundlegend verändert:

Die Filialen in Bittenfeld, Großheppach und Weiler zum Stein werden zu SB-Filialen.

Dasselbe gilt für die Filiale Seelberg (Bad Cannstatt).

Die Filiale Neugereut in Bad Cannstatt wird eine Beratungsfiliale mit Selbstbedienungsbereich.

Darüber hinaus wird bereits am 1. Januar die Filiale Schelmenholz (Winnenden) zur SB-Stelle.

Einen ähnlichen Weg geht auch die Kreissparkasse.

Volksbank-Chef Stefan Zeidler: Arbeitsplätze gehen nicht verloren

„Wichtig ist, dass weder Standorte komplett geschlossen werden noch Arbeitsplätze wegfallen“, wird der Vorstandsvorsitzende Stefan Zeidler in der Pressemitteilung zitiert. „Die Bedürfnisse der Kunden ändern sich durch die Digitalisierung, und wir passen aktiv unser Angebot und unsere Organisation an die neuen Anforderungen an.“

Zudem führen die Volksbank Stuttgart und die Kreissparkasse Waiblingen zurzeit Gespräche über eine Ausweitung der Zahl gemeinsam betriebener Selbstbedienungsstandorte. Beide Geldinstitute kooperieren auf diese Art im Rems-Murr-Kreis bereits in Schorndorf beim Krankenhaus und im Wohngebiet Aichenbach, in Winnenden beim Klinikum und im Ortsteil Hertmannsweiler sowie in Geradstetten. Weitere gemeinsame Standorte „werden unmittelbar nach Abschluss der Verhandlungen veröffentlicht“.

Volksbank plant auch veränderte Service-Zeiten

Da laut der Pressemitteilung „die Kundinnen und Kunden immer seltener für Serviceanliegen in die Filiale kommen“, werden zum 15. Januar auch „die Servicezeiten an jedem Standort individuell angepasst“. Was genau das bedeutet, bleibt momentan noch etwas im Vagen: „Über die geänderten Zeiten werden die Kundinnen und Kunden rechtzeitig informiert.“ Es ist aber wohl damit zu rechnen, dass die Öffnungszeiten für unangemeldete Laufkundschaft am einen oder anderen Ort verkürzt werden.

Im Gegenzug stehen „unabhängig von den Servicezeiten die Filialen für Beratungsgespräche täglich von 8 bis 20 Uhr zur Verfügung“, sofern jemand vorab einen Beratungstermin vereinbart hat. Die Volksbank Stuttgart will außerdem „Arbeitsplätze im telefonischen Kundendialogcenter“ aufbauen, das „stark frequentiert“ werde.

Da persönliche Beratung in Finanzfragen immer stärker nachgefragt werde, „investiert die Volksbank Stuttgart in die Qualifizierung und Spezialisierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Neben der klassischen Beratung bei Geldanlage und Kredit bietet die Volksbank zusätzliche Spezialberatungen an, etwa in Form von Finanzscouts für die Bedürfnisse von jungen Erwachsenen oder der Gründerberater für Unternehmensgründungen.“ Auch in der Baufinanzierung werde immer breiteres Wissen verlangt, ebenso wie im generationenübergreifenden Finanzmanagement. „Noch nie war Beratung so vielfältig wie heute“, sagt Vorstandschef Stefan Zeidler.

Volksbank sucht Quereinsteiger für Bank-Karriere

Offenbar ist der Fachkräftemangel auch bei der Volksbank angekommen – denn „neu ist das Angebot einer Bankkarriere für Quereinsteiger, die bisher noch keine bankspezifische Ausbildung haben“. Nach einer Kennenlernphase, in der Neulinge Serviceanliegen von Kunden bearbeiten, können sie sich berufsbegleitend zunächst zum Bankassistenten und dann zur Bankkauffrau beziehungsweise zum Bankkaufmann weiterentwickeln. „Auf dieser Basis stehen dann den Quereinsteigern alle Karrierewege innerhalb der Volksbank Stuttgart offen.“