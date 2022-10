Vollsperrung am Teiler B14/B29 ab 28.10.: So kommen Sie trotzdem ans Ziel

Die B14 in Richtung Backnang wird ab dem 28. Oktober zwischen dem Teiler B14/B29 und Waiblingen-Mitte über das Wochenende voll gesperrt. Das teilte das Landratsamt Rems-Murr am Dienstag (25.10.) mit. Die Sperrung sei bewusst auf das Wochenende gelegt worden, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteillung. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Warum wird die B14 gesperrt?

Die Sperrung beginnt am Freitag, den 28. Oktober um 18 Uhr und dauert noch bis Montag, den 31. Oktober um 4 Uhr morgens an. Auf dem rund einen Kilometer langen Abschnitt wird die Fahrbahn erneuert. Betroffen ist auch die Überleitung von der B29 aus Schorndorf kommend in Richtung der B14 nach Backnang.

Das ist die Ausweichstrecke

Wer aus Stuttgart in Richtung Backnang unterwegs ist, nutzt die Ausfahrt Waiblingen-Süd. Dort führt die Umleitung über die Alte Bundesstraße durch Waiblingen. Die B14 kann an der Auffahrt Waiblingen-Mitte wieder befahren werden.

Wer aus Schorndorf kommend auf die B14 möchte, wird bereits an der B29-Ausfahrt Beinstein abgeleitet. Die Umleitung führt durch Beinstein hindurch zur B14-Auffahrt Waiblingen-Mitte. In der Ortsdurchfahrt Beinstein gilt in dem Zeitraum ein Halteverbot in der Endersbacher Straße und Waiblinger Straße.