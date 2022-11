Vollsperrung Leutenbachtunnel und Kappelbergtunnel: Wann die B14-Arbeiten beginnen

Nachdem der Teiler B14/B29 in Waiblingen am Wochenende für Bauarbeiten gesperrt wurde, stehen an den kommenden Wochenenden weitere Vollsperrungen auf der B14 an. Das teilte das Landratsamt des Rems-Murr-Kreises am Montag (31.10.) mit. Betroffen sind der Kappelbergtunnel und der Leutenbachtunnel. Es sind Vollsperrungen für Reinigungs- und Wartungsarbeiten auf den Tunneln der Bundesstraße nötig.

Wann ist der Leutenbachtunnel gesperrt?

Die Sperrungen der beiden Tunnel sollen allerdings nur nachts stattfinden. Von Freitag, 4. November um 20 Uhr bis Samstag, 5. November um 5 Uhr ist die Tunnelröhre des Leutenbachtunnels in Richtung Stuttgart voll gesperrt. Die Arbeiten in Richtung Backnang beginnen am darauffolgenden Wochenende. Die Vollsperrung hier geht von Freitag, dem 11. November um 20 Uhr bis Samstag, 12. November um 4 Uhr.

Wann ist der Kappelbergtunnel gesperrt?

Auch der Kappelbergtunnel muss für die Arbeiten voll gesperrt werden. Von Samstag, 5. November ab 22 Uhr bis Sonntag, 6. November um 8 Uhr wird die Tunnelröhre in Richtung Stuttgart voll gesperrt. Am Wochenende darauf müssen nachts beide Röhren gesperrt werden. Die Tunnelröhre in Richtung Backnang ist von Samstag, 12. November um 22 Uhr bis Sonntag, 13. November um 8 Uhr dicht. Außerdem wird die Tunnelröhre nach Stuttgart von 23 bis 3 Uhr gesperrt.

Wie verläuft die Umleitung?

Die Umleitung des Kappelbergtunnels führt durch Bad Cannstatt und Fellbach (Alte B14). Bei der Sperrung des Leutenbachtunnels wird der Verkehr durch Winnenden und Leutenbach geleitet. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Warum werden die Tunnel gesperrt?

In beiden Tunneln sollen über die Wochenenden Wartungsarbeiten und Reinigungsarbeiten durchgeführt werden. "Neben den Tunnelwänden werden auch die Verkehrsschilder, die Beleuchtung, die Notrufnischen sowie weitere Betriebseinrichtungen gereinigt", heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes.