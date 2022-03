Klimawende – der Rems-Murr-Kreis will’s wissen: Bis 2030 sollen das Landratsamt, die Rems-Murr-Kliniken, die Berufsschulzentren und die Abfallwirtschaft klimaneutral sein. Ein ambitioniertes und teures Unterfangen; das sich auf Dauer gleichwohl lohnen könnte.

Welche Größenordnung hat die Herausforderung?

Das ist die Dimension: Es gilt, die CO2-Emissionen um mehr als 5700 Tonnen CO2 pro Jahr zu reduzieren. Das entspricht in etwa dem, was 6000 Durchschnittsbürger jährlich an