Von wegen Sicherheitsmängel an den Zügen von Go-Ahead: Verstörende Details

Vier Tage lang Mitte Februar waren Regionalbahnen von Go-Ahead auch im Rems-Murr-Kreis wegen befürchteter Sicherheitsmängel nur mit eingeschränktem Angebot, sprich kürzeren Zügen, unterwegs. Fahrgäste, Pendler und Zugpersonal bangten. Im Nachhinein bestätigt sich jedoch: Es bestanden offenbar gar keine Sicherheitsmängel, sondern: Es waren schlichtweg Messfehler gemacht worden. Bei der Recherche offenbaren sich verstörende Details.

Was Go-Ahead im Februar dazu sagte

„Im Rahmen einer Überprüfung haben wir festgestellt, dass an einzelnen Achsen die Radaufsatzstände (bei zwei Flirt-Triebfahrzeugen der Firma Stadler, Anm. d. Red.) zu stark voneinander abweichen, dies hat zu teilweise ungleich abgefahrenen Radsätzen geführt“, teilte Go-Ahead am Dienstagvormittag (14.2.) mit. „Wir haben daraufhin die Radsatzmessungen an der gesamten Flotte überprüft und vorsorglich alle Fahrzeuge aus dem Betrieb genommen, die von diesen Unregelmäßigkeiten betroffen sein könnten (insgesamt 16). Diese Fahrzeuge werden nun überprüft und mit einem Gutachter die Ursachen untersucht und geklärt.“

Die Folgen: Manche Züge im Regionalbahnbetrieb in Baden-Württemberg und auch im Rems-Murr-Kreis waren kürzer und es standen weniger Sitzplätze zur Verfügung; außerdem: gefühlte Unsicherheit bei Fahrgästen und Zugpersonal.

Wie aus heiterem Himmel vermeldete Go-Ahead dann am folgenden Freitag (17.2.): Ab Samstag, 18. Februar, könne der Fahrplan wieder vollumfänglich bedient werden. Und: „Im Rahmen einer Überprüfung wurden an einzelnen Achsen zu stark voneinander abweichende Radlasten von dem mit dem ETCS-Umbau beauftragten Unternehmen gemessen. Nach Messung verschiedener weiterer Fahrzeuge und unter sofortiger Hinzuziehung eines externen Gutachters sowie des Herstellers konnten etwaige Unregelmäßigkeiten an der Flotte ausgeschlossen werden.“

Go-Ahead bestätigt "Messfehler" erst auf Nachfrage

Erst Anfang März, auf Nachfrage dieser Zeitung, wurde Go-Ahead-Sprecher Winfried Karg deutlicher: Es habe sich herausgestellt, dass die Abweichungen bei den Radaufsätzen auf einem Messfehler beruht hätten. „Es gab zu keiner Zeit ein Risiko für irgendjemanden.“ In die Untersuchung seien Fachleute von Go-Ahead und dem Instandhalter Euco Rail, ein externer Gutachter sowie auch die Herstellerfirma der Züge (Stadler) einbezogen gewesen.

Das sagt der ETCS-Umrüster Alstom

ETCS steht für European Train Control System (Europäisches-Zug-Kontroll-System) und ist ein Produkt des französischen Bahntechnik-Herstellers Alstom. Deren Sprecher Andreas Florez bestätigte dieser Zeitung ebenfalls Anfang März: „Ja, es gab einen Messfehler, der schnell als solcher erkannt und abgestellt wurde.“ Alstom habe „vollumfänglich“ mit Go-Ahead und Stadler kooperiert, „um schnell Klarheit zu erlangen“. „Natürlich lernt man daraus, wenn man einen Messfehler als solchen erkennt und abstellt. In Zukunft wird dieser Messfehler nicht mehr auftreten“, sagte Florez.

Die ETCS-Umrüstungen für Go-Ahead würden gerade am Alstom-Standort in Hennigsdorf in Brandenburg laufen. Der Messfehler muss also dort passiert sein.

„Die Züge werden unter anderem mit einem neuen Bordcomputer, Antennen, Radar sowie Rad- und Beschleunigungssensoren ausgestattet“, so Florez. „Dadurch ist eine sichere digitale Kommunikation zwischen Zug und Strecke möglich. Die mit neuer Signaltechnik ausgerüsteten Züge ermöglichen, dass alle Potenziale des Digitalen Knoten Stuttgarts ausgeschöpft werden können, zum Beispiel hochautomatisiertes Fahren sowie Kapazitäts- und Pünktlichkeitssteigerung.“

Stadler will's am frühesten gewusst haben und wundert sich

Der Schweizer Zughersteller Stadler reagierte zeitgleich mit Go-Ahead schon am 17. Februar. Aber viel deutlicher. Seine Pressemitteilung fand in der Öffentlichkeit jedoch kaum oder nicht so großen Widerhall: „Anders als in der Presseerklärung vom 14. Februar 2023 von Go-Ahead angegeben, wiesen die 66 Flirt-Triebzüge von Go-Ahead Baden-Württemberg weder eine ungleichmäßige Gewichtsverteilung noch ungleich abgefahrene Radsätze auf.“

Weitere Messungen an Zügen der Flotte sowie Wiederholungsmessungen der betroffenen Fahrzeuge hätten Messfehler offenbart. „Stadler war erst einige Tage nach der ursächlichen Fehlmessung am Abend des 13.2.2023 über das Ergebnis informiert worden und hatte unmittelbar nach Erhalt der Information und Prüfung der Messergebnisse auf Inkonsistenzen und damit vermutlich fehlerhafte Messwerte hingewiesen“, so die Mitteilung.

Silja Gisa Kollner, Deutschland-Sprecherin von Stadler Rail, ordnet den Vorgang abschließend so ein: „Die Messergebnisse waren für die Stadler-Ingenieure schon bei der ersten Ansicht in der Nacht auf Dienstag (14.2.) nicht plausibel. Sie sagten sofort, das kann eigentlich physikalisch gar nicht sein, was da gemessen wurde. So boten wir an, eigene Experten zu entsenden. Diese durften dann bei den Nachmessungen vor Ort unterstützen. Klar, Messfehler können passieren. Aber die ersten Messergebnisse, das wussten wir als Hersteller der Züge sofort, die konnten so gar nicht stimmen. Das wurde bei den Nachmessungen ja auch sofort bestätigt. Es hat zu keinem Zeitpunkt unzulässige Radlast-Abweichungen gegeben.“

Der Schweizer Eisenbahn-Konzern Stadler hatte just zum Jahreswechsel 2022/2023 den Instandhaltungsauftrag für seine Flirt-Züge bei Go-Ahead Baden-Württemberg in Essingen bei Aalen an die ebenfalls in der Schweiz sitzende Euco Rail AG verloren. Euco Rail wartet auch die Stadler-Flirts von Go-Ahead Bayern in Langweid am Lech, hatte Ende 2022 dort das ehemals der russischen Transhmashholding (TMH) gehörende Wartungsdepot gekauft und den Wartungsauftrag von TMH übernommen.