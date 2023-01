Vorläufiges Ergebnis der Obduktion des Toten von Berglen-Öschelbronn

Seit 2. Januar war der 64-jährige Berglener vermisst gewesen und seit 16. Januar per Öffentlichkeitsfahndung gesucht worden, am 28. Januar wurde er in einem Waldstück bei Berglen-Öschelbronn tot aufgefunden. Am Dienstag (31. Januar) hat das Polizeipräsidium Aalen nun auf Nachfrage dieser Zeitung das vorläufige Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung bekanntgegeben.

Obduktion bestätigt Einschätzung der Polizei

Unter anderem die Auffindesituation des Verstorbenen hatte die Polizei trotz keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden dazu veranlasst, eine Obduktion in Auftrag zu geben. „Die Obduktion vom Dienstagmorgen (31.1.) hat in ihren vorläufigen Ergebnissen nichts Neues erbracht, und die erste Einschätzung der Polizei bestätigt: Es gibt weiter keine Hinweise auf ein Fremdverschulden“, sagt Rudolf Biehlmaier, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen. Allerdings müsse der endgültige Bericht der Rechtsmediziner noch abgewartet werden, um den Fall abzuschließen, so Biehlmaier.

Anzeichen für einen Sturz den Abhang hinunter, an dem der Verstorbene gefunden worden ist, gebe es nicht. Demnach handelte es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Suizid.