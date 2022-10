Vortrag in Waiblingen: So können Unternehmen reichlich Energie einsparen

Sie steigen in astronomische Höhen – wie kann man mit den Energiekosten fertig werden? Welche Möglichkeiten gibt es insbesondere für Unternehmen? Worauf sollten sie achten?

Die Kreissparkasse Waiblingen hatte zur Veranstaltung „Ökonomie und Ökologie Hand in Hand – Energie(kosten)transformation erfolgreich meistern“ eingeladen. Es sprach an diesem Abend ein Redner, der als „Experte für Nachhaltigkeit und Resilienz in Unternehmen“ bezeichnet wird: Prof. Dr. Christian Berg. Er ist Mitglied des illustren Club of Rome, einem Zusammenschluss von Experten, die, so heißt es, sich für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit einsetzen.

Bergs These im Vortrag: In den letzten 100 Jahren hat sich die Bevölkerung vervierfacht, es gibt achtmal mehr Rohstoffe und zehnmal mehr Energie. Es sei wichtig, so sagte er, dass Unternehmen sich Ziele setzen, die mit planetaren Grenzen übereinstimmen. Als planetare Grenzen werden die ökologischen Grenzen der Erde bezeichnet. Die Überschreitung dieser Grenzen gefährdet die Stabilität des Ökosystems der Erde und damit die Lebensgrundlagen der Menschheit.

Christian Bergs Vortrag und die anschließende Diskussion lassen sich zu sechs Tipps zusammenfassen.

Tipp 1: Geschäftsmodelle umdenken

Die Stichworte sind mobile Arbeit und virtuelle Treffen. Eine Anregung ist es, dass Unternehmen sich fragen, welche Wertschöpfung virtualisierbar ist. Das heißt virtuelle Meetings durchführen, wenn es sich anbietet. Das führt auch zu weniger Emissionen und Stress, weil man sich den Arbeitsweg spart, sowie mehr Zeit und geringeren Kosten. Das hängt auch mit dem nächsten Tipp zusammen.

Tipp 2: Bei Mobilität und Logistik sparen

Wer mit Kollegen Fahrgemeinschaften bildet, spart Sprit und Geld. Weniger Sprit reduziert Emissionen. Das kann auch im Bereich der Logistik mehrere Vorteile haben: Prozessoptimierung, Effizienzgewinne und Kostenersparnisse.

Tipp 3: Beratung in Anspruch nehmen

Experten ins Haus zu holen kann Abhilfe schaffen. Die Regionale Kompetenzstellen Netzwerk Energieeffizienz (KEFF) beispielsweise setzt sich für die Energieeffizienz in Unternehmen ein und informiert kostenlos und unabhängig über die Möglichkeiten von Maßnahmen.

Tipp 4: Gebäude sanieren

Sanierungen haben, so Berg, ein „riesiges“ Einsparpotenzial und können einen wesentlichen Teil zum Klimaschutz beitragen.

Tipp 5: Erneuerbare Energien nutzen

Das Potenzial der Solarthermie für warmes Wasser und Photovoltaik für elektrischen Strom ist groß. Dazu gehört auch die Nutzung von Stromspeichern aus Photovoltaikanlagen für die Reduzierung von Spitzenlasten, das heißt man steuert den Stromverbrauch aktiv und vermeidet dadurch Strombezugsspitzen.

Tipp 6: Dekarbonisierung

Dekarbonisierung bedeutet, sich unabhängig von fossilem Brennstoff wie Kohle, Erdgas oder Öl zu machen und auf erneuerbare Energiequellen umzusteigen. Dekarbonisierung ist selbst im produzierenden Gewerbe möglich. „Ein Großteil der verbrauchten Energie wird selbst erneuerbar produziert“, so Berg.

Viele der Tipps lassen sich wohl nur mit großen Investitionen realisieren. Das sei auch das „Schwierigste“, wie Berg betont. Claus Paal, Unternehmer und Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rems-Murr, rät Unternehmen, Ruhe zu bewahren und sich Strategien zu überlegen. „Wir sollten uns nicht mehr so abhängig von einem Land machen.“ Uwe Burkert, Generalbevollmächtigter der Kreissparkasse Waiblingen, versichert, dass die Kreissparkasse Waiblingen es als Auftrag sieht, finanzielle Mittel für Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Zur Bewältigung seien „alternativlos alle gefordert“, so Berg.