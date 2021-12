In der Nacht vom 30. auf 31. Dezember 2021 sind die Nachtzüge der S-Bahn und des Regionalverkehrs im Einsatz.

Silvester, 31. Dezember 2021

An Silvester fahren Bus und Bahn einschließlich Nachtverkehr nach dem Samstagsfahrplan. In der Nacht zu Neujahr werden zusätzliche Fahrten der wichtigsten Stadtbahnlinien im Stundentakt angeboten. An der Haltestelle Charlottenplatz treffen sich beim sogenannten Silvestertreffen die Linien U1, U6, U14 und U15 jeweils um 1.30, 2.30 und