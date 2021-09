Am Samstag, 16. Oktober, wird in der Waiblinger Rundsporthalle Handball gespielt. Der Termin steht. Bis dahin muss alles, was in dem markanten Gebäude an der Rems Kreisimpfzentrum war, wieder abgebaut sein. Denn das Bollwerk im Kampf gegen die Pandemie schließt seine Pforten. Nach turbulenten und gleichzeitig zäh-chaotischen acht Monaten und sieben Tagen.

Die letzten Tage:

Am vorletzten Tag, Mittwoch, 29. September, waren es noch mal 500 Menschen, die sich im Kreisimpfzentrum