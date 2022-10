Waiblingen leuchtet und Fellbacher Herbst: Hält das Wetter bis zum Wochenende?

Die Temperaturen klettern am heutigen Mittwoch (05.10.) wieder in die Höhe, das Wochenende steht fast in den Startlöchern – und mit ihm einige Feste in der Region. Wie sieht es aus für "Waiblingen leuchtet", "Fellbacher Herbst" & Co? Hält das gute Wetter an und beschert uns den langersehnten goldenen Herbst?

So wird das Wetter im Rems-Murr-Kreis

Die gute Nachricht vorweg: Zum Start ins Wochenende bleibt es im Rems-Murr-Kreis trocken und recht warm. Wie mehrere Wetterportale schreiben, kommen Höchsttemperaturen von bis zu sonnigen 21 Grad am Freitag (07.10.) auf uns zu. Gegen Abend hingegen wird es wieder kühler, mit Temperaturen bis zu 12 Grad. Eine Jacke mitnehmen bietet sich somit an.

„Wir haben kleinere Störungen, die wir aber kaum merken werden", sagt Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst. „Vor allem in der Nacht zum Samstag gibt es kleine Schauer.“ Im Laufe des Vormittags ziehe dieser allerdings weiter, sodass es wieder „freundlicher“ werde. Gute Voraussetzungen also für den zweiten Tag des Fellbacher Herbsts.

Mit Höchsttemperaturen von bis zu 18 Grad steht dem nächsten Gläschen Wein nichts im Weg. Auch am Sonntag (09.10.) sieht es gut aus für den Rems-Murr-Kreis. Es bleibt trocken und größtenteils sonnig bei Temperaturen um die 17 Grad.