Waiblingens dämlichste Leitplanke und anderer Mist: Radler Miran Rebec klagt an

„Die Gesamtsituation ist lausig“, sagt Miran Rebec. Verkehrswende? Als Radfahrer sei er immer noch „ein Fremdkörper, der zerrieben wird zwischen Fußgängern und Autofahrern“. Von der dümmsten Leitplanke bis zum fragwürdigen Radschnellweg-Plan: Alltagsradler Rebec prangert an.

Das Bächlein und der Leopard: Ein Radler wird sarkastisch

Da, schauen Sie, sagt Miran Rebec, wen will man denn damit vorm Sturz ins Bächlein bewahren? „Einen Leopard 2!?“ Das Ding hier sei „maßlos überdimensioniert“.

Wenn Rebec auf dem Radweg links von der Schorndorfer Straße aus Waiblingen rausradelt, am Freibad vorbei Richtung Endersbach, läuft es zunächst recht komfortabel unter der B 14 hindurch – bis die Route über das Bachbett des Schüttelgrabens führt. Hier verengt sich der Weg drastisch: Zur Straße hin beansprucht eine mächtige Doppelschutzplanke einen Teil der Radfahrfläche. Zum Bachbett hin gibt es nicht nur ein Geländer, sondern davor und dahinter eine weitere, schmälere Leitplanke.

Der verbleibende Korridor ist so schmal, dass man wohl von einem Nadelöhr sprechen kann. Im Winter gebe es keinen Räumdienst an der Stelle, „weil der kleine Schneepflug-Traktor nicht durchkommt“; im Sommer dafür „manchmal richtig Stau“, wenn die „Silver-Ager mit ihren Pedelecs“ unterwegs sind.

Herr Rebec will's wissen: Wozu so eine Leitplanke an dieser Stelle?

Und warum das alles? In diesem Bereich sei auf der Straße doch nur Tempo 60 erlaubt. Aber selbst, wenn ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit von Endersbach her käme – was geschähe dann? Vermutlich würde der Pkw in der leichten Rechtskurve dort eher nach links driften: vom Bach weg! Geriete das Auto indes tatsächlich zu weit nach rechts, würde es womöglich auf die anfangs im Boden versenkte, dann ansteigende Leitplanke auffahren – die dann wie eine Rampe den Wagen zum Abheben brächte.

Rebec gehört zu den Menschen, die radikal ernst machen mit der Verkehrswende: Ein Auto hat er nicht, er ist „Alltagsradfahrer“, legt jährlich „10 000 Kilometer“ im Sattel zurück, oft mit einem mächtigen Rucksack hinten drauf, peitscht „Winter wie Sommer“ sein Mountainbike „Bulls Copperhead 3“ mit purer, nicht elektromobil unterstützter Wadenkraft voran. Und: Man darf den Mann wohl als streitbar bezeichnen. Auf seinem Twitter-Account rund ums Thema Radpolitik steht wie eine Drohung: „Lasse mir kein X für ein U vormachen“.

Deshalb wollte er vom Landratsamt wissen: Wer hat diese Leitplanke ausgeheckt? „Auf welcher rechtlichen Grundlage“? Gestützt auf welchen „physikalischen Rechengang“?

Das "Fahrzeugrückhaltesystem" dient "primär dem Autoverkehr"

Antwort: Eine Leitplanke „bedarf keiner verkehrsrechtlichen Anordnung. Im Zuge der Sanierung des dortigen Radwegs wurde die Schutzplanke im Bestand erneuert. Eine Berechnung ist somit nicht erfolgt.“ Frei übersetzt: Sie war halt schon immer da. Nun mailte Rebec ans Straßenbauamt: „Diese maßlos überdimensionierte Doppelt- und Dreifach-Leitplankenanordnung ist purer Schwachsinn und muss weg.“ Antwort: Das „Fahrzeugrückhaltesystem“ diene „primär dem Autoverkehr und sekundär dem Radverkehr“ – vom „Abbau“ werde „abgesehen“.

Wir haben also: eine Leitplanke, deren Sicherheitseffekt zweifelhaft, deren Störwirkung für Radler indes offenkundig ist. Nun könnte man natürlich einwenden: Was soll’s?! Eine einzige doofe Engstelle, die wird ja wohl auszuhalten sein.

Nur: Für Rebec hat die Leitplanke Symbolkraft – sie steht beispielhaft für alles, was schiefläuft; für verhärtete Vorstellungen davon, was „primär“ ist und was „sekundär“; für tief wurzelnde Gedankenlosigkeit gegenüber Radlerbelangen. Ein Einzelfall ließe sich verkraften – aber „die Summe macht’s. Das Kumulative“.

Die vielen, vielen Ausnahmen beim Radschnellweg RS 5

Nehmen wir zum Beispiel, sagt Rebec, den geplanten Radschnellweg RS 5 von Fellbach nach Schorndorf: eigentlich eine feine Sache. Auf breiter Trasse, ungestört von Fußgängern, Auto- oder Traktorfahrern, soll man da künftig dahinsausen können. (Mehr zu Radschnellwegen finden Sie hier und, was die Anfänge des Projekts im Rems-Murr-Kreis betrifft, hier.)

Nach derzeitigem Planungsstand aber, sagt Rebec, verzeichne die im Internet hinterlegte Karte zur Trassenführung „unzählige Ausnahmen“. Tatsächlich, bei etwa zwei Dritteln der rund 20 Planungsabschnitte finden sich auf der vorläufigen Karte Vermerke wie: land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei; motorisierte Anlieger frei; Fußgänger frei.

Ziel der weiteren Detailplanung sei es, „die bestehenden Konfliktpunkte und Schwachstellen zu beseitigen“ oder wenigstens zu „entschärfen“, lautet das Versprechen auf der Internetseite des Landratsamts. Aber wird das gelingen? Wo die Reise hingehen könnte, zeige doch das Beispiel Fellbach, findet Rebec.

Radschnellweg "schwierig vereinbar" mit der "Stadtqualität"?

Dort ist die Streckenführung des RS 5 am 28. März Thema im Gemeinderat. In der Sitzungsvorlage heißt es: Aufgrund der „schwierigen Vereinbarkeit aller bisher untersuchten Trassenvarianten mit den Zielen der Stadtqualität“ und „der Stadtverträglichkeit“ erwägt die Verwaltung, den RS 5 passagenweise „mit reduziertem Standard“ zu verwirklichen; sprich: schmäler als vorgesehen. Dadurch würden Flächen frei unter anderem für: „den Erhalt von Parkplätzen“ ...

Tja. Die Botschaft vieler Verkehrsplaner und Lokalpolitiker, findet Rebec, laute eben nach wie vor: Radler sollen sich „verpulverisieren“.

Aber Miran Rebec denkt nicht dran: Um herauszufinden, wie es zum Bau der doofen Leitplanke kam, hat er „vollständige, chronologische“ Akteneinsicht „nach dem Umweltinformationsgesetz“ beantragt.