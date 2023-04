Waiblinger Autor Matthias Weik: "Die Abrechnung" zeichnet ein düsteres Bild – zurecht?

Deutschland geht den Bach runter – hilft nur noch auswandern? Er erörtert die Frage ernsthaft: Der Waiblinger Bestseller-Autor Matthias Weik, früher im Team mit Marc Friedrich, mittlerweile solo, legt ein neues Buch vor, „Die Abrechnung“. Wer sollte es lesen, wer lässt besser die Finger davon? Eine Einordnung.

Der Abstiegskandidat: Deutschland, wie Matthias Weik es sieht

Der Untertitel – „Das einzige Buch, das Ihr Erspartes vor Umverteilung und Krisen rettet“ – ist zwar zum Lachen großspurig, aber der Titel passt perfekt: Dies ist tatsächlich eine „Abrechnung“ mit dem Zustand der Nation, auf 362 Seiten, mit 665 Fußnoten. Gut gepasst hätte auch „Deutschland schafft sich ab“ oder „Die fetten Jahre sind vorbei“, aber das gibt es ja beides schon.

Dies ist Deutschland, wie Weik es beschreibt: Ein Land der „steigenden Mietkosten“, „explodierenden Energiekosten“ und „immer teurer werdenden Lebensmittel“; ein Land, in dem die Steuern zu hoch sind und die Nettogehälter, die vom Brutto bleiben, zu niedrig; ein Land, in dem sich immer mehr Leute nachts nicht mehr auf die Straße trauen, die Viertklässler in Mathe und Deutsch immer schlechter werden, die Hochschulen und Firmen sich abgehängt sehen („keine einzige Universität unter den 49 besten der Welt“, kein deutsches Unternehmen „unter den wertvollsten 100 börsennotierten“ des Globus); ein Land des Fachkräftemangels und des Pflegenotstands, wo Eltern „mit ihren Kindern auf Krankenhausfluren“ liegen; ein Land, in dem ein „ideologisch motivierter Kampf gegen das Auto“ tobt und sich ein „Infrastrukturdesaster“ ans andere reiht („marode Straßen, Brücken, Schienennetze, Weichen, Wasserwege und Schleusen“); ein Land, das „beim Breitbandausbau völlig versagt“ und, gelähmt von überbordender Bürokratie, weder eine Grundsteuerreform hinkriegt noch eine Energiewende, während es einen „Atomboom im Ausland“ gibt; ein Land, in dem „zahlreiche Politiker von der Vision beseelt sind, die Welt zu retten“, und eine „Minderheit aus linken, rechten, religiösen und sonstigen Extremisten, Fundamentalisten, Aktivisten, Ideologen, Klimawandelleugnern sowie Weltuntergangsanhängern und Populisten jeglicher Couleur versucht, uns zu erklären, wie wir zu essen, zu sprechen und zu schreiben, zu wohnen und zu heizen, zu fahren und zu reisen, zu glauben und schlussendlich zu leben haben“.

Uff, durchatmen. Eine epische Mängelliste; und teils besorgniserregend einleuchtend. Allerdings auch reichlich selektiv.

Krankenhäuser, Sicherheit, Atomkraft: Ein paar Gegenargumente

Zum Beispiel ließe sich einwenden, dass bei der Zahl der Krankenhausbetten Deutschland – ungeachtet der nicht wegzudiskutierenden Probleme – weltweit in den Top Five liegt und mit 8 pro 1000 Einwohner viermal so viele hat wie Schweden, fast dreimal so viele wie die USA, fast doppelt so viele wie die Schweiz. Weiter hinten im Buch räumt Weik das auch ein: Im „internationalen Vergleich“ sei das deutsche Gesundheitssystem „immer noch weit vorn“.

Was das Sicherheitsgefühl betrifft: Deutschland verzeichnete 2021 die wenigsten Straftaten seit 30 Jahren und liegt beim Kriminalitätsindex nicht nur besser als viele europäische, sondern auch als fast alle amerikanischen Länder einschließlich Kanada und USA (Ausnahme: Kuba).

Und der „Atomboom im Ausland“? Jüngst hat das Wissenschaftsmagazin Spektrum darauf hingewiesen, dass 2021 erstmals seit 40 Jahren der Anteil der Kernenergie an der weltweiten Stromerzeugung unter zehn Prozent sank. 2022 dann gingen weltweit zwar sechs Atomkraftwerke neu ans Netz – aber acht alte wurden dafür abgeschaltet. So geht das seit 30 Jahren: Für jedes zu horrenden Kosten neu gebaute AKW gibt ein veraltetes den Betrieb auf.

Irritierend ist, dass Weik auch das Bürgergeld verurteilt, weil sich nun Arbeiten „nicht mehr lohnt“ – derselbe Autor hat vor wenigen Jahren noch glühend fürs bedingungslose Grundeinkommen plädiert. Und während er heute den Fachkräftemangel beklagt, warnte er damals vor der Massenarbeitslosigkeit: Die Digitalisierung werde bis zu drei Viertel aller derzeitigen Jobs binnen zehn oder 20 Jahren wegfegen.

Aber gut: Das Buch hat schon Wucht. Und gipfelt folgerichtig in einem langen Kapitel, das die Frage aufwirft: Sollte man nicht am besten auswandern?

Auswandern? Und wenn ja, wohin? Matthias Weik wägt ab

Wer zu Hause bleibt, sollte zumindest sein Geld gut anlegen und dabei breit streuen, schreibt Weik. Vom Bitcoin, auf den sein Ex-Kompagnon Marc Friedrich schwört, rät Weik allerdings eher ab – die Kryptowährung sei aufgrund ihres „hochgradig schwankenden Werts“ geeignet nur für Leute, die ihre Investitionen „als Spielgeld betrachten“. Weik hingegen rät unter anderem zu „hochwertigen Uhren“, Gold, Diamanten, Silber und Platin in einem „Schließfach außerhalb der EU“.

Für Studenten, digitale Nomaden, Influencer, Künstler, Vermögende, zukünftige Erben, betuchte Rentner komme Auswandern in Betracht. Weiks Tipps: die Schweiz, Andorra („die Oase in den Pyrenäen“), die USA, Kanada, Australien und Neuseeland.

Reichlich unoriginell gerät das Schlusskapitel mit Lösungsvorschlägen für die deutsche Misere: Die Politik? Müsse „bürgernäher“ werden. Migration? „Ja, aber kontrolliert“. Infrastruktur? „Massiv investieren“. Bildung? „Elitenförderung statt Gesamtschule“. Sozialstaat? „Arbeit muss sich wieder lohnen.“ Euro? „Kontrolliert abwickeln“.

Ein abschließender Rat für Leserinnen und Leser

Fazit: Wer geballt lesen will, was alles schiefläuft in Deutschland, macht mit diesem Buch nichts falsch. Wer Grautöne, Einerseits-andererseits und differenziertes Abwägen von Argumenten und Gegenargumenten schätzt, dem raten wir ab.