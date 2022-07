Waiblinger MdL Swantje Sperling (Grüne) kündigt Büroleiterin Christine Besa

Nur eine interne Personalie? Nein, diese Trennung hat auch eine delikate politische Note von durchaus öffentlichem Interesse: Die grüne Landtagsabgeordnete Swantje Sperling hat ihrer Büroleiterin Christine Besa gekündigt. Dabei hätte sich Sperling im Wahlkreis Waiblingen wohl nie in den Sattel schwingen können, wenn Besa ihr nicht den Steigbügel gehalten hätte. Was steckt hinter dem Zerwürfnis?

Die Beteiligten halten sich bedeckt. Es handle sich um „eine Personalsache“, sagt Swantje Sperling – „es tut mir schrecklich leid“, aber es sei „schwierig, darüber zu reden“. Und Christine Besa bestätigt auf Anfrage nur: Ja, richtig, ihr sei „am Montag fristgerecht zum 31. August gekündigt worden“, und bis dahin „bin ich freigestellt“, also raus bei vollen Bezügen; mehr könne sie nicht sagen.

Einen Grund für die Kündigung muss Sperling offenbar nicht angeben, die arbeitsrechtlichen Vorgaben für die Mitarbeitenden der Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind so. Klar ist nur: Silberne Löffel hat Besa nicht gemopst, denn das wäre Grund für eine fristlose Entlassung.

Die Vorgeschichte: Christine Besa und Willi Halder

Zehn Jahre lang war Christine Besa die Büroleiterin des grünen Landtagsabgeordneten Willi Halder aus Winnenden. Die beiden galten manchen als politisches Dream-Team. Halder kümmerte sich viel um Belange des Wahlkreises, er galt als Parlamentarier mit offenem Ohr für Anliegen von Bürgermeistern, Unternehmen, Landrat. Besa aber war die Frau im Maschinenraum: bestens vernetzt auf den grünen Fraktionsfluren, bis hinein in die Regierungsvorzimmer.

Wenn jemand aus einem Rat- oder dem Kreishaus einen Gesprächstermin in einem Ministerium brauchte, ob es nun um kommunale Fördergelder oder die Krankenhausfinanzierung ging – Besa half. Wer sich umhorcht, bekommt oft Ähnliches zu hören: Immer einfach sei sie nicht, sie könne auch mal kantig sein. Aber als Organisatorin und Ermöglicherin hinter den Kulissen sei sie enorm wichtig. Dazu wurde Besa 2019 Fraktionsvorsitzende der Kreistagsgrünen und damit eine politische Persönlichkeit eigenen Rechts. Lokal und kreisweit bewährt als Wahlkampfmanagerin war sie sowieso. Schon bei der Landtagskampagne 2016 war sie Willi Halders Zweitkandidatin gewesen.

Als Halder 2019 erklärte, dass er 2021 aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antreten werde, galt Besa deshalb vielen als natürliche Erbin, als naheliegende Nachfolgekandidatin. Wie, so hieß es, könnte man sie übergehen, falls sie nun mehr wollte?

Im Februar 2020 aber erklärte Christine Besa: „Ich kandidiere nicht.“

Weshalb Christine Besa nicht kandidierte

Viele staunten. Es kommt in der Politszene selten vor, dass jemand ein derart gutes Blatt nicht auszuspielen versucht. Besa aber begründete ihren Verzicht mit durchaus imposanten Argumenten.

Erstens: Das Amt der Kreistagsfraktionsvorsitzenden wolle sie nicht schon wieder hinwerfen, kaum dass sie es angetreten habe; nebenher aber lasse sich das nicht machen. Sie sei in den Kreistag „gewählt worden, um grüne Politik an vorderster Front voranzutreiben – und dafür stehe ich auch für volle fünf Jahre“.

Zweitens: Viele Gremien, viele Zirkel, in denen wichtige gesellschaftliche Entscheidungen fallen, sind tendenziell alt und männlich. Die Grünen stünden für eine andere Linie: Politik müsse jünger und weiblicher werden. Und es genüge nicht, solche Ansprüche nur „rauszuhauen“. Es gelte, sie „auch zu leben“. Sie sei bereits 56. „Junge Frauen zwischen 30 und 40“ sollten jetzt endlich mitreden.

Im Grunde beschrieb Besa damit bereits, ohne den Namen zu nennen, Swantje Sperling, damals 37, Gemeinderätin in Remseck, Kreisrätin im Landkreis Ludwigsburg und dort auch Sprecherin des Kreisvorstands.

Christine Besa, Swantje Sperling und Familie Fazio

Als Sperling den Hut dann offiziell in den Ring warf, raunte es: Christine Besa habe Sperling „reingeholt“, ihr den Weg geebnet in den Wahlkreis Waiblingen.

Nicht alle fanden das gut. Die Waiblingerin Marilena Fazio wollte auch Halders Nachfolgerin werden. Ihr Vater Alfonso tobte – er empfand Sperling als Eindringling von außen, nicht verwurzelt an der hiesigen Basis, ohne Rems-Murr-Stallgeruch.

Es kam zur Kampfabstimmung. Marilena Fazio, obwohl parteiintern bei weitem nicht so profiliert und bekannt wie Christine Besa, schaffte es beinahe – sie unterlag Sperling nur knapp mit 34 zu 39 Stimmen.

Alfonso Fazio verließ im Zorn die Grünen, auch seine Tochter überwarf sich mit der Partei. Besa aber organisierte – gemeinsam mit Parteifreundin Andrea Sieber; zu ihr gleich mehr – Sperlings Landtagswahlkampf maßgeblich mit. Der Ausgang: Sperling holte 30 Prozent, schlug CDU-Bewerber Lorek und zog als Halders Thronfolgerin in den Landtag ein. Christine Besa, vormals Halders rechte Hand, wurde Sperlings Büroleiterin. Und Sieber bekam einen Job in Sperlings Mitarbeiterstab. Es sah aus, als kehre nun endlich wieder Ruhe und Frieden ein bei den Rems-Murr-Grünen.

Ein gutes Jahr ist das nun her. Jetzt ist Christine Besa raus. Das Tischtuch zwischen zwei der wichtigsten grünen Akteurinnen im Kreis, der Landtagsabgeordneten und der Chefin der Kreistagsfraktion: offenkundig zerschnitten. Und auch Andrea Sieber habe, so munkelt es, ein Kündigungsschreiben erhalten. Was hinter dem Zerwürfnis steckt, wird man wohl, wenn überhaupt, erst in Monaten erfahren.