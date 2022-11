Waiblinger stürzt bei Busfahrt: Sind nur noch Vollkaracho-Busfahrer unterwegs?

Der Neustädter Gerhard Märtterer (67) ist sich sicher: Die durch Busfahrer verursachten Unfälle haben nach der Neuvergabe der Buslinien drastisch zugenommen. Im Mai dieses Jahres sei er in einem weißen Bus der Linie 201 „aufgrund der ruppigen Fahrweise des Busfahrers“ gestrauchelt und mit dem Knie gegen eine Sitzkante gestoßen. „Am 10. November werden die Splitter im Knie operativ entfernt.“ Seine Sichtweise und die Stellungnahmen der Busunternehmen Fischle und Omnibus-Verkehr Ruoff (OVR) dazu.

„Machen Sie mal den Selbstversuch, sich mit einem Arm haltend, einem schweren Rucksack auf dem Rücken, stehend im 201er von Waiblingen nach Bittenfeld zu kommen. Wenn Sie’s ohne Schrammen überleben, spendiere ich Ihnen eine Freifahrt im Fahrgeschäft Shake auf dem Cannstatter Wasen“, sagt Gerhard Märtterer (67).

Seit die Linie 201 neu ausgeschrieben und im Jahr 2019 neu vergeben worden sei und die „weißen Busse“ unterwegs sind, trauerten die Fahrgäste den roten Bussen (einst von Dannenmann) nach. „Da saßen noch Fahrerinnen und Fahrer drin, die eine sanfte Fahrweise pflegten. Heute getraut sich kein Rollator-Nutzer mehr in die weißen Busse. Die kennen nur Vollgas und Vollbremsung“, sagt Märtterer.

Wie er sich im Bus der Linie 201 das Knie anschlug

Sein schlimmstes Erlebnis bisher: Am Montag, 23. Mai, sei er gegen 19.30 Uhr mit dem 201er nach Hause unterwegs gewesen. „Von Waiblingen, wenn man nach Neustadt reinkommt und die erste Bushaltestelle hinter sich hat, kommt so eine Schikane zur Verlangsamung des Verkehrs. Ich wollte an der alten Schule aussteigen, machte mich kurz vorher bereit, stand auf, schulterte den Rucksack ...“

... In dem Moment sei der Busfahrer „mit Vollkaracho“ über oder an die Schikane herangefahren. Abruptes Brems- und Wieder-Anfahr-Geruckel. „Ich wurde dadurch in Richtung des gegenüberliegenden Doppelsitzes geschleudert und stieß mit dem Knie an den harten Metallrahmen. Das tat schon weh, und ich hätte liegen bleiben und schreien sollen. Aber wie macht man das als Mitteleuropäer? Man steht auf und klopft sich den Staub ab, geht und beschwert sich nicht.“

Am Abend schwoll das Knie an. Gerhard Märtterer ging zum Arzt, der fand auf dem Röntgenbild nichts. „Richtig gut wurde es dann aber mit dem Knie nie. Ich hatte immer wieder so komische Schmerzen. Vor drei Wochen also MRT. Und da wurden Splitter im Knie erkannt, die auf die Nerven drücken.“

Er könne jetzt zwar nicht mehr nachweisen, dass die Splitter und die Beschwerden von dem Vorfall im Bus stammen. „Das liegt aber sehr nahe.“ Jedoch gehe es ihm auch gar nicht um eine juristische Auseinandersetzung, sondern um eine öffentliche Diskussion um die ruppige Fahrweise vieler Busfahrer, sagt Märtterer.

"Mit 70 km/h an der Galerie Stihl entlang"

Er sei ein absoluter Freund des ÖPNV und habe auch eine Bahnkarte, schimpfe also nicht grundsätzlich gegen Bus und Bahn, aber die „vielen Unfälle mit Linienbusbeteiligung in letzter Zeit“ und eben sein Erlebnis in der 201er-Linie hätten ihn bewogen, sich an die Zeitung zu wenden. „Auch andere Freunde und Bekannte sagen mir, sie hätten mittlerweile Angst vorm Busfahren, oder sie fahren lieber erst gar nicht mehr mit dem Bus.“ Man müsse mittlerweile beim Ein- und Aussteigen sehr vorsichtig sein und sich schnell hinsetzen nahe den Türen oder mit beiden Händen festhalten beziehungsweise erst aufstehen, wenn der Bus angehalten hat. „Tempolimits ignorieren die Busfahrer. An der Galerie Stihl in Waiblingen entlang rasen sie mit 70 km/h“, sagt Märtterer.

„Busfahrer sind auch nur Menschen“

„Der Leser (Gerhard Märtterer, Anm. d. Red.) hat sicher teilweise recht. Solche Erlebnisse sind nicht auszuschließen und können vorkommen“, entgegnet Ralf Steinmetz, Geschäftsführer der Fischle Regionalverkehr Stuttgart GmbH & Co KG. „Allerdings wächst der Druck auf die Fahrer stetig. Neben der immer mehr werdenden Verkehrsbelastung kommen auch immer mehr Baustellen hinzu, die den Linienbetrieb zum Teil erheblich beeinträchtigen, und die Fahrer sind durch die unzufriedenen Fahrgäste zusätzlichem Druck ausgesetzt.“

Die Firma OVR fährt auf der Linie 201 im Subauftrag der Firma Fischle montags bis freitags mit zwei Gelenkbussen und auch am Wochenende teilweise, erläutert Ralf Steinmetz. „Alle anderen Busse dieser Linie sind von Fischle. Die Busse beider Unternehmen sind meist weiß.“

Ob der Fahrer vom Montagabend, 23. Mai, mit der angeblich ruppigen Fahrweise von Fischle oder von der OVR war, lasse sich im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen. „Das kann einer unserer, aber auch ein OVR-Bus gewesen sein. Eine ‘ruppige’ Fahrweise ist natürlich auch immer ein Stück weit subjektive Wahrnehmung des Beobachters“, sagt Steinmetz.

Er wird in seinen Aussagen vom OVR-Geschäftsführer Horst Windeisen bestätigt: „Busfahrer sind auch nur Menschen. Der Individualverkehr wird immer dichter, auch die Zahl der aggressiven Drängler nimmt zu. Gefühlt häufen sich auch gerade die Baustellen. Es wird also teils eng für die Linienbusse. Und ich will nicht ausschließen, dass der eine oder die andere Busfahrer/-in da mal in Stress gerät, um den Fahrplan einzuhalten. Insbesondere auch, wenn am Bahnhof die S-Bahnen sich dauernd verspäten und die Linienbusse auf die Pendler warten, damit diese ihre Anschlüsse noch kriegen.“ Hinzu kämen, wie bei anderen Menschen, auch bei Busfahrern hin und wieder private Probleme, die psychisch belasten.

Nachschulungen für Busfahrer, auch was den Fahrstil angeht

Fischle und OVR schulen Fahrer immer wieder nach, nicht zuletzt, was den Fahrstil angeht. „Auch dass sie sich in ältere Menschen, die ja im Zuge des demografischen Wandels immer mehr der Fahrgäste ausmachen, hineinversetzen können“, sagt Windeisen. „Wie fühlt es sich an, als Gehbehinderter oder gar rollstuhlfahrender Fahrgast ein- und auszusteigen? Wo muss man besonders vorsichtig anfahren und bremsen? Um das nachzuempfinden, lassen wir unsere Fahrer auch mal einen Alterssimulationsanzug anziehen.“

Nicht zuletzt hätten die Corona-Pandemie und das Maskentragen das Verhältnis zwischen Fahrgästen und Busfahrern in den letzten Jahren nicht gerade entspannt. Subjektives und Objektives verschwimmen in der Betrachtung, so Windeisen. „Wir tun immer unser Bestes, dass die Fahrgäste gesund und pünktlich ankommen, und gehen Beschwerden auch nach, führen mit den Fahrer/-innen Personalgespräche.“

Die OVR habe sieben Standorte und fahre auf vielen Buslinien in Baden-Württemberg. In Welzheim, Winnenden, Schorndorf, Rudersberg, Plüderhausen, wo im Jahr 2022 neben Waiblingen auch Unfälle mit Busfahrerschuldanteil stattfanden, aber nicht. „Weder bei den Unfallzahlen oder bei den Beschwerden wegen ruppiger Fahrweise konnten wir Auffälligkeiten feststellen, dass diese zugenommen hätten“, sagt Windeisen.

Gab es 2022 wirklich mehr Linienbus-Unfälle als früher?

Im Oktober, September, August und Juli gab es jeweils mindestens einen Unfall mit Schuldanteil von Busfahrern im Rems-Murr-Kreis:

Am Mittwoch, 26. Oktober, stieß der 201er in der Nähe des Bürgerzentrums mit einem Auto zusammen. Wie die Polizei berichtete, versuchte der 53-jährige Busfahrer um kurz vor 7.30 Uhr zu wenden und übersah dabei einen links neben ihm fahrenden Mercedes-Fahrer. Sachschaden: 25.000 Euro.

Gerhard Märtterer hat am selben Tag (26. Oktober) in Bittenfeld vor der Apotheke einen weiteren verunfallten 201er beobachtet: „Zwei Crashs an einem Tag.“ Die Polizei widerspricht: „Bei dem Unfall gegen 12.40 Uhr in Bittenfeld war eine Autofahrerin schuld. Sie hat ausgeparkt und dabei den Bus übersehen. Verletzt wurde niemand. Schaden: 4000 Euro.“

Am Montag, 19. September, streifte ein Busfahrer mit seinem Linienbus gegen 8.30 Uhr in Winnenden beim Einfahren in eine Bushaltestelle in der Straße Am Jakobsweg einen verkehrsbedingt haltenden Mercedes. Sachschaden: 5000 Euro.

Am Dienstag, 9. August, streifte ein Linienbus gegen 15.30 Uhr in Schorndorf beim Abbiegen von der Konnenbergstraße in die Löwenseestraße einen geparkten Kia.

Am Donnerstag, 14. Juli, kam ein Linienbusfahrer gegen 19.50 Uhr im Bereich einer Kurve auf der Landesstraße 1080 zwischen Welzheim und Rudersberg mit dem Bus zu weit auf die Gegenfahrbahn. Eine Autofahrerin musste ausweichen und landete mit ihrem Pkw im Straßengraben, blieb aber unverletzt. Schaden: 8000 Euro. Der Busfahrer wurde zudem wegen Unfallflucht belangt.

Am Dienstag, 7. Juni, übersah ein Busfahrer gegen 17.45 Uhr beim Einfahren von der Grabenstraße auf die Hauptstraße in Plüderhausen einen vorfahrtsberechtigten Motorrollerfahrer. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Monate Januar, Februar, März, April und Mai waren „unfallfrei“ im Rems-Murr-Kreis, was durch Busfahrer verursachte Unfälle angeht – sofern diese von Polizeiberichten an unsere Zeitung erfasst wurden, was womöglich nicht vollständig passierte. Im Jahr 2022 geschahen demnach bislang insgesamt fünf Unfälle mit Busfahrer-(Mit)-Schuld im Rems-Murr-Kreis. Im Jahr 2021 gab es gemäß derselben unscharfen Quellenlage vier und im Jahr 2020 fünf Unfälle mit Busfahrer-(Mit)-Schuld im Rems-Murr-Kreis. Ob dies nun „viel“ oder „normal“ im allgemeinen Verkehrsunfallgeschehen ist, lässt sich nicht zweifelsfrei beurteilen.

Nicht mitgezählt wurden Auffahrunfälle von Autos auf Linienbusse oder Unfälle mit vorfahrtsberechtigt von Haltestellen anfahrenden Linienbussen.