Erst vor gut zwei Monaten hat sie ein Bundestagsmandat errungen, und nun gelingt ihr bereits, was ihrem Vorgänger Joachim Pfeiffer in fast 20 Jahren Parlamentariertätigkeit verwehrt geblieben ist: Sie ist unterwegs in den engsten Machtzirkel der CDU, in die Parteizentrale, ins Konrad-Adenauer-Haus – die Waiblingerin Christina Stumpp wird stellvertretende Generalsekretärin der CDU.

Friedrich Merz hatte, überraschend für viele, die bundesweit bis dato noch nicht in Erscheinung getretene