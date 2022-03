Am kommenden Dienstag (05.04.) wird im Rems-Murr-Kreis gestreikt. Ein entsprechender Aufruf der Gewerkschaft Verdi wird nicht nur an die Erzieherinnen und Erzieher bei den kommunalen Kitas, sondern auch an alle Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst bei den Kommunen und dem Landratsamt gehen. Also auch an Sozialarbeiter*innen, wie Ariane Raad vom Verdibezirk Stuttgart gegenüber unserer Redaktion bestätigte.

In Stuttgart wird schon gestreikt

Bereits an diesem Dienstag